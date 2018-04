Αλγερία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από την αεροπορική τραγωδία

To πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση του στρατιωτικού αεροσκάφους Ιλιούσιν-76 νωρίτερα σήμερα στην Αλγερία.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στην πόλη Μπεσάρ και φέρεται ότι μετέφερε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες τόσο για τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων όσο και των θυμάτων.

Ενδεικτικά, τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πάνω από 100 άτομα, ενώ το πρακτορείο Sputnik κάνει λόγο για 200 επιβαίνοντες. Επικαλούμενο, δε, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Tο κρατικό πρακτορείο της Αλγερίας κάνει λόγο για πάνω από 100 νεκρούς, ωστόσο, η εφημερίδα Atlas Times, η οποία ανήρτησε στο Twitter την πρώτη – όπως ισχυρίζεται – φωτογραφία από το σημείο της συντριβής, έκανε αρχικά λόγο για δεκάδες νεκρούς επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη καταμέτρηση θυμάτων.

Πλάνα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο και ένα πλήθος αξιωματούχων ασφαλείας και άλλων προσώπων να βρίσκεται κοντά στον τόπο της συντριβής.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν ακόμα άγνωστα, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

BREAKING: Up to 200 people died after a Military plane type illiuchine plane crashed near Boufarik airport in #Algiers , Algeria this morning pic.twitter.com/IxhGrHsPzR

An airplane carrying 100 people has crashed in the Boufarik airport in #algeria. Developing story - Check the details using #eqlimsuperquadrahttps://t.co/Wi6TTOVbtV #breaking pic.twitter.com/CQ3r4oI1Si