Συντριβή αεροσκάφους στην Αλγερία. Τουλάχιστον 181 νεκροί

Τουλάχιστον 181 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους Ιλιούσιν-76 νωρίτερα σήμερα στην Αλγερία, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Ennahar και όπως επιβεβαιώνεται από το αλγερινό υπουργείο Άμυνας, ενώ σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται τοπικές πηγές, ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να ξεπεράσει τους 200.

Nωρίτερα, το βρετανικό δίκτυο μετέδωσε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος μετέφερε, 103 επιβάτες και πλήρωμα και συνετρίβη στην ορεινή περιοχή στα βορειοανατολικά της χώρας.

Τα πλάνα δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο και ένα πλήθος αξιωματούχων ασφαλείας και άλλων προσώπων να βρίσκεται κοντά στον τόπο της συντριβής. Πίσω από τα δέντρα διακρίνεται η ουρά του αεροσκάφους.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Το πρακτορείο Sputnik κάνει λόγο για 200 επιβαίνοντες και επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται δηλώσεις του αξιωματούχου των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών συνταγματάρχη Φαρίντ Νετσάντ στο δημόσιο ραδιόφωνο, βρέθηκε ένας επιζών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης.Το αεροσκάφος φέρεται ότι μετέφερε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους.

Το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες, ότι το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπούφαρικ, πλησίον της πρωτεύουσας, και ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 νεκροί.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος είναι ακόμη συγκεχυμένες, θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι το αεροσκάφος μετέφερε περισσότερα από 100 άτομα, ενώ τοπικά μέσα έκαναν λόγο για πάνω από 200 επιβαίνοντες.

Το αεροπλάνο φαίνεται ότι βρισκόταν κατά τη διαδικασία απογείωσης όταν έχασε ξαφνικά ύψος και έπεσε στο έδαφος. Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας δείχνουν το “κουφάρι του αεροσκάφους να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο μαρτυρούν πως οι περισσότεροι επιβαίνοντες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενδεικτικό του μεγέθους της τραγωδίας είναι πως στο σημείο έχουν σπεύσει 130 διασώστες με 14 ασθενοφόρα, αλλά και μεγάλη δύναμη του στρατού και της αστυνομίας.

#Algeria: just in #Military plane crashed near Boufarik airport south of #Algiers. — AtlasTimesأطلس تايمز (@Atlas_Times) 11 Απριλίου 2018

#ALERTE #Algérie

L'avion, un Iliouchine utilisé pour le transport des troupes militaire, s'est écrasé dans un champ pas loin de l'aéroport de Boufarik https://t.co/ELoeF5q2mp pic.twitter.com/D2MuwWs94G — Algérie24 (@Alg24net) 11 Απριλίου 2018

BREAKING: Up to 200 people died after a Military plane type illiuchine plane crashed near Boufarik airport in #Algiers , Algeria this morning pic.twitter.com/IxhGrHsPzR — News_Executive (@News_Executive) 11 Απριλίου 2018