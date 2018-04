Ο Τραμπ απειλεί με μεγάλο τίμημα τον Πούτιν και το ζώο Άσαντ για τη Ντούμα

Υπάρχει μεγάλο τίμημα που θα πρέπει να πληρωθεί για την φερόμενη χημική επίθεση στην πόλη Ντούμα της Συρίας, προειδοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter ο κ. Τραμπ αποκάλεσε «ζώο», τον σύρο προέδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενώ επιτέθηκε σκληρά στον ρώσο πρόεδρο Πούτιν και στο Ιράν για τη στήριξη που παρέχουν στη Δαμασκό, ρίχνοντας εμμέσως την ευθύνη για την «ανθρωπιστική καταστροφή» στην Μόσχα και την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος απαίτησε την άμεση λύση του αποκλεισμού της περιοχής όπου βρίσκεται η Ντούμα, στο θύλακα της ανατολικής Γούτας, ώστε να ελεγχθεί εάν έγινε χρήση χημικών όπλων, και να παρασχεθεί φαρμακοϊατρική περίθαλψη στους τραυματίες.

Επέκρινε δε και τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας πως εάν είχε αντιδράσει στα πρώτα περιστατικά χρήσης χημικών από το συριακό καθεστώς το «ζώο ο Άσαντ θα ήταν ιστορία».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διήμερο από τους βομβαρδισμούς των δυνάμεων Άσαντ, με περίπου 40 θανάτους να αποδίδονται σε ασφυξία από χημικούς παράγοντες.

Η ΜΚΟ διασωστών Λευκά Κράνη κατήγγειλε χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ, αναρτώντας στο διαδίκτυο φωτογραφίες που εικονίζουν ανθρώπους να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα αναπνευστικά προβλήματα και να βγάζουν αφρούς από το στόμα.

Η Μόσχα διέψευσε νωρίτερα τους ισχυρισμούς των ακτιβιστών, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένες» καταγγελίες, ενώ δήλωσε έτοιμη να στείλει εμπειρογνώμονες στο σημείο ώστε να ελεγχθεί εάν υπάρχουν ίχνη χημικής επίθεσης.

Η συριακή κυβέρνηση εξ αρχής απέρριψε τις καταγγελίες περί χημικού χτυπήματος, με κρατικά μέσα ενημέρωσης να καταγγέλλουν απόπειρα των «τρομοκρατών» να παρεμποδίσουν την επέλαση των καθεστωτικών δυνάμεων στη Ντούμα.

Τη διενέργεια άμεσης έρευνας ζήτησε από την πλευρά του υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Την εντονότατη ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με χρήση χημικών στη Ντούμα εξέφρασε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εφαρμόσουν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για ανθρωπιστική εκεχειρία 30 ημερών σε όλη την επικράτεια.

Η Ντούμα είναι πλέον η μοναδική ανταρτο-κρατούμενη κοινότητα στην ανατολική Γούτα, άλλοτε προπύργιο των αντικαθεστωτικών δυνάμεων στα ανατολικά περίχωρα της Δαμασκού.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...