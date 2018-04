Πέθανε ο συνιδρυτής του Studio Ghibli, Isao Takahata

«Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός Ιάπωνας σκηνοθέτης anime ταινιών και συνιδρυτής του Studio Ghibli, Isao Takahata, σε ηλικία 82 ετών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την κινηματογραφική εταιρεία, ο Takahata πέθανε την Πέμπτη μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Το στούντιο αναμένεται να αποχαιρετήσει τον συνιδρυτή του με μια ιδιαίτερη τελετή στις 15 Μαΐου.



Η ταινία «The Tales of the Princess Kaguya», που φέρει την υπογραφή του Takahata, προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων το 2014. Παρόλα αυτά, όπως υπογραμμίζει το Reuters, η γνωστότερη ταινία του ήταν το «The Grave of the Fireflies».



Ο Isao Takahata γεννήθηκε το 1941 και ερωτεύτηκε το animation από πολύ νεαρή ηλικία.



Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο το 1963 και ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο. Εργάστηκε, αρχικά, για την εταιρεία Toei Animation, το στούντιο που παρήγαγε το παιδικό Sailor Moon.



Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Hayao Miyazaki (Princess Mononoke, Spirited Away) και μαζί ίδρυσαν τη δική τους εταιρία.

