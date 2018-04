Γυναίκα άνοιξε πυρ και τραυμάτισε 3 ανθρώπους στα κεντρικά του YouTube, πριν αυτοκτονήσει

Η 39χρονη ακτιβίστρια Νασίμ Αγκντάμ αναγνωρίστηκε τελικά ως η δράστης της επίθεσης που σημειώθηκεχθες στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις πληφορορίες της Daily Mail, η ιρανικής καταγωγής ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, φέρεται να υποστήριζε πως το YouTube λογόκρινε τα βίντεο της, και μάλιστα για αυτό τον λόγο είχε ανεβάσει κι ένα βίντεο στο οποίο κατηγορούσε τους διαχειριστές ότι τα επεξεργάζονταν σκόπιμα, προκειμένου να μην έχουν views.

Κατά την επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, αφού η δράστης άνοιξε πυρ με περισσότερους από 20 πυροβολισμούς, ενώ στη συνέχεια η ίδια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ένας άνδρας 36 ετών βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες, ο οποίος - σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες- ήταν ο σύντροφός της. Οι άλλοι δύο τραυματίες είναι μία γυναίκα 32 ετών και μία 27.

Μάλιστα, σε site που φέρεται να ανήκε στην 38χρονη υπάρχει το εξής μήνυμα: «Προσέξτε! Η δικτατορία υπάρχει σε όλες τις χώρες με διαφορετικές τακτικές. Ενδιαφέρονται μόνο για τα προσωπικά τους κέρδη και θα κάνουν τα πάντα για να πετύχουν τους στόχους τους».

Χάος στο YouTube

Χαοτική κατάσταση επικράτησε για ώρα την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία του ιστοτόπου YouTube στην Καλιφόρνια, όπου μια γυναίκα άνοιξε πυρ, προκαλώντας την πανικόβλητη έξοδο των εργαζόμενων και τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας, πριν η ύποπτη βρεθεί νεκρή, με την αστυνομία να διευκρινίζει πως πιθανότατα αυτοκτόνησε.

«Έχουμε τέσσερα θύματα. Διακομίστηκαν όλα σε νοσοκομείο, με τραύματα που προκλήθηκαν από ένα πυροβόλο όπλο. Έχουμε ένα άτομο που απεβίωσε από τραύματα που προκάλεσε το ίδιο στον εαυτό του. Και, αυτή τη στιγμή, θεωρούμε πως πρόκειται για το άτομο που άνοιξε πυρ», είπε ο Εντ Μπαρμπερίνι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Σαν Μπρούνο, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γυναίκα εισέβαλε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος κι άρχισε να πυροβολεί. Φαινόταν να έχει στόχο «έναν άνθρωπο συγκεκριμένα».

Ελάχιστες από τις επιθέσεις με τη χρήση όπλων στις ΗΠΑ διαπράττονται από γυναίκες.

Η αστυνομία άρχισε να ενημερώνεται για τις πρώτες κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 στις 12:46 τοπική ώρα (22:46 ώρα Ελλάδας).

Το ένα από τα τρία θύματα, ένας άνδρας 36 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπάλληλοι του YouTube αφηγήθηκαν ότι επικράτησε πανικός, καθώς σχεδόν οι πάντες άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Ένας υπάλληλος είπε ότι είδε αίματα στο δάπεδο.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ύποπτη επίσημα, ούτε έχει κάνει κάποια υπόθεση για τα κίνητρά της.

Πέραν του 36χρονου που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τα άλλα δύο θύματα είναι δύο γυναίκες, μια 32χρονη σε σοβαρή κατάσταση και μια 27χρονη που δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Οι αρχές δεν έχουν δώσει τα στοιχεία των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα που εικονίζουν υπαλλήλους του YouTube καθώς βγαίνουν από το κτίριο με τα χέρια υψωμένα.

Η Google ανέφερε ότι συντονίζει τις ενέργειές της με τις αρχές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι ενημερώθηκε για το συμβάν.

Τον περασμένο μήνα, ο ιστότοπος YouTube ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει να αναρτάται περιεχόμενο που προωθεί τις πωλήσεις όπλων και αξεσουάρ τους, αλλά και στους εγγεγραμμένους χρήστες του να μοιράζονται βίντεο που διδάσκουν πώς μπορεί κανείς να φτιάξει όπλα.

Το ζήτημα της οπλοκατοχής συνεχίζει να διχάζει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ, ειδικά μετά τη σφαγή που διαπράχθηκε σε λύκειο της πόλης Πάρκλαντ, στη Φλόριντα, τη 14η Φεβρουαρίου, όταν 17 μαθητές και εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν από τα πυρά ενός εφήβου. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πήραν μέρος την 24η Μαρτίου στην «Πορεία για τις ζωές μας» στη χώρα, για να απαιτήσουν αυστηρότερο έλεγχο των όπλων. Οι διαδηλώσεις που έχουν γίνει μετά το μακελειό του Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ για το ζήτημα χαρακτηρίστηκαν οι μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών.

