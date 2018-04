Αιματοχυσία στα κεντρικά του YouTube στην Καλιφόρνια. Σκότωσε τον σύντροφό της και αυτοκτόνησε

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στα κεντρικά γραφεία του YouTube στο Σαν Μπρούνο της Καλιφόρνιας όταν μια γυναίκα μπήκε στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί. Από τα πυρά της σκοτώθηκε ο σύντροφός της και τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα. Στη συνέχεια η δράστις, το όνομα της οποίας φέρεται να είναι Σαμάνθα Χάιντ, αυτοκτόνησε.



Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η γυναίκα φορούσε ένα σκούρο μπλουζάκι και μαντήλα στο κεφάλι και πυροβόλησε τουλάχιστον 20 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.



Σύμφωνα με χρήστες του Twitter αυτή φέρεται να είναι η γυναίκα που προκάλεσε το μακελειό.



Εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου «Zuckerberg» του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί εκεί. Από τους τραυματίες ένας 36χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές δεν έχουν δώσει τα στοιχεία των θυμάτων στη δημοσιότητα.



«Έχουμε τέσσερα θύματα. Διακομίστηκαν όλα σε νοσοκομείο, με τραύματα που προκλήθηκαν από ένα πυροβόλο όπλο. Έχουμε ένα άτομο που απεβίωσε από τραύματα που προκάλεσε το ίδιο στον εαυτό του. Και, αυτή τη στιγμή, θεωρούμε πως πρόκειται για το άτομο που άνοιξε πυρ», είπε ο Εντ Μπαρμπερίνι, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Σαν Μπρούνο, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.



Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το CNN, η γυναίκα εισέβαλε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος κι άρχισε να πυροβολεί. Φαινόταν να έχει στόχο «έναν άνθρωπο συγκεκριμένα», τον άνδρα που φέρεται να ήταν ο σύντροφός της.

