Τουρκία: Πέντε νεκροί από επίθεση του PKK σε τουρκική στρατιωτική βάση

Πέντε Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) σε τουρκική στρατιωτική βάση, στην επαρχία Σιίρτ, στα νoτιοανατολικά της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές.

Fierce clashes ongoing between #PKK and #Turkish army in Eruh area, #Sirt SE #Turkey. At least 5 soldiers killed and 7 wounded.