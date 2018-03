Περισσότεροι από 100 άνδρες έχουν γεννήσει παιδιά στην Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το 2016 καταγράφηκαν 75 περιπτώσεις τοκετών από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άνδρες, ενώ το 2017 σημειώθηκαν 40 τέτοιοι τοκετοί.

Στην ουσία πρόκειται για τοκετούς από διαφυλικά άτομα, τα οποία έχουν διατηρήσει τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα παρά το ότι έχουν προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, ενώ ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν μόνο τους τοκετούς που έγιναν μέσω του Medicare, και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις γεννήσεις που έγιναν σε ιδιωτικά μαιευτήρια από διαφυλικούς άνδρες.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία που επιτρέπει στους διεμφυλικούς άνδρες να δέχονται τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας ψηφίστηκε το 2013.

Σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine το 2015, οι διαφυλικοί άνδρες είναι σε θέση να κυοφορήσουν και να γεννήσουν ακόμη και μετά την εκκίνηση της ορμονοθεραπείας με τεστοστερόνη, ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη το πώς η τεστοστερόνη επηρεάζει την σύλληψη και την κύηση.

