Συναγερμός στη Γαλλία: Οδηγός ΙΧ επιχείρησε να πέσει πάνω σε στρατιωτικούς

Ένας άνδρας προσπάθησε σήμερα να πέσει με το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν βγει το πρωί για τρέξιμο από το στρατόπεδο της Βαρς-Αλιέρ-ε-Ρισέ, στην Ιζέρ, στην κεντροανατολική Γαλλία, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, έγινε γνωστό από πηγές προσκείμενες στην έρευνα για την υπόθεση αυτή.

Γύρω στις 08:45 τοπική ώρα (9:45 ώρα Ελλάδος), κοντά στο στρατόπεδο, ένας άνδρας προσπάθησε να "πέσει πάνω σε στρατιωτικούς του 93ου συντάγματος πυροβολικού στην ορεινή περιοχή του Βαρς, οι οποίοι φαινόταν σαφώς ότι ήταν στρατιωτικοί, προτού προσβάλει άλλους και στη συνέχεια διαφύγει", διευκρίνισε μία από αυτές τις πηγές.

"Ένας άνθρωπος προσπάθησε να πέσει πάνω σε δύο στρατιώτες του 93ου συντάγματος πυροβολικού του Βαρς για αδιευκρίνιστους λόγους", δήλωσε άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα, η οποία πρόσθεσε ότι "λόγω των συνθηκών, το περιστατικό αυτό ελήφθη σοβαρά υπόψη, μολονότι δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα του οδηγού. Κανένας δεν τραυματίστηκε".

Ήδη έχει συσταθεί ομάδα έρευνας για να βρει τον φυγά.

