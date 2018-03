Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν για Ελληνες στρατιωτικούς, προκλητικότητα στο Αιγαίο

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στη Βάρνα, ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να "επανεξετάσει" το ζήτημα της κράτησης των Ελλήνων στρατιωτικών .



Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι είναι "απαραίτητο" για την Τουρκία να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο.



Επιπλέον ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε ότι θα ήθελε η Τουρκία να αποτελέσει έναν πραγματικό στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ και η Τουρκία χρειάζεται να έχουν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά και κοινές προκλήσεις στις οποίες χρειάζεται να εργαστούν μαζί.

Στιγμιότυπο από τη σύνοδο ΕΕ και Τουρκίας στη Βάρνα #varna

.@eucopresident in Varna: The #EU stands united behind the Republic of #Cyprus regarding its right to explore and exploit its natural resources in its #EEZ https://t.co/Zis4mPpjgq — Antonios Gk (@antoniosgk) 26 Μαρτίου 2018

Retweeted TRT World Now (@TRTWorldNow):



Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Turkey still wants to become a member of the European Union before setting out for the EU summit in Varna, Bulgaria pic.twitter.com/MRCeRT8e77 — T.C. VATİKAN BE (@VATIKANBE) 26 Μαρτίου 2018

#Erdogan who jailed 245 journalists claims in #Varna EU summit that #Turkey is a democratic country with a rule of law, and respect to fundamental human rights. #VarnaSummit pic.twitter.com/NQ5g9szfXP — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 26 Μαρτίου 2018





Ακόμη εξέφρασε την αντίθεσή του στην «απλοϊκή και επιφανειακή» ιδέα της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον "τοίχο" της Ε.Ε προσέκρουσαν οι τσαμπουκάδες του Ερντογάν στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΖ - Ευρωπαϊκό "χαστούκι" στον "Σουλτάνο" για την κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών



Σκούρα τα βρήκε ο Ερντογάν στην σύνοδο της Ε.Ε. με την Τουρκία στη Βάρνα. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν σοβαρά για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε απόψε από τη Βάρνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στον "Σουλτάνο" για τις πρόσφατες προκλήσεις τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Κυπριακή ΑΟΖ.



Ο Τουσκ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του γιατί, όπως είπε, ορισμένες ενέργειες της Τουρκίας υπονομεύουν το κράτος δικαίου.



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα πίσω από τη Δημοκρατία της Κύπρου σε σχέση με το δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους και φυσικά τούτο μέσα στη δική της ΑΟΖ.



Ευρωπαϊκό "χαστούκι" στον Ερντογάν για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών



Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στη Βάρνα, ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να "επανεξετάσει" το ζήτημα της κράτησης των Ελλήνων στρατιωτικών .



Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι είναι "απαραίτητο" για την Τουρκία να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο.



Οι Βρυξέλλες ανησυχούν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφρίν της Συρίας



Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν σήμερα στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση που είχαν μαζί του στη Βάρνα της Βουλγαρίας, την ανησυχία τους για τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον κουρδικό θύλακα του Αφρίν της Συρίας.



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ. Τουσκ δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ και η Τουρκία επιθυμούν να διευρύνουν τη συνεργασία τους σε ότι αφορά το θέμα των ξένων τρομοκρατών μαχητών.



Άφησε το γιαταγάνι ο Ερντογάν - Ζητά τη «στήριξη» των Βρυξελλών και όχι την κριτική της στον αγώνα του κατά της «τρομοκρατίας»



Ο πρόεδρος της ΤουρκίαςΡετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε απόψε από τη Βάρνα της Βουλγαρίας ότι συζήτησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις της Άγκυρας με την ΕΕ.



Ο Ερντογάν είπε ότι ελπίζει πως οι δύο πλευρές έχουν αφήσει πίσω τους τη δύσκολη περίοδο των κακών σχέσεων. Τόνισε ότι αναμένει από τις Βρυξέλλες στήριξη και όχι επικρίσεις, στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας.



Αναφερόμενος στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, είπε ότι θα ήταν "μεγάλο λάθος" να μείνει η χώρα του εκτός της διεύρυνσης και συμπλήρωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να συμπεριληφθούν ισότιμα σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

enikos