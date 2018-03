Tο μήνυμα του Τραμπ για την 25η Μαρτίου

Με μια ανάρτηση του στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει μήνυμα προς τους Έλληνες για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

«Μια ημέρα εθνικού εορτασμού για την Ελληνική και την Αμερικανική δημοκρατία» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνοντας την ημέρα ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

“President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2018, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy” https://t.co/GwSJ2UK2xD pic.twitter.com/GltMwxINA2