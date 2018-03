Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί και δεσμεύει με NAVTEX το Καστελόριζο

Η Άγκυρα συνεχίζει τα παιχνίδια πρόκλησεις παρά το αυστηρό μήνυμα της ΕΕ ΕΕ για τα παιχνίδια που κάνει σχετικά με την Κύπρο, το Αιγαίο αλλά και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και

εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία αποκλείει το Καστελόριζο για τη διεξαγωγή επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, την Τρίτη 27 Μαρτίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0420/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 27 MAR 18 FROM 1000Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E

CAUTION ADVISED.