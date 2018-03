Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Γαλλία. Πληροφορίες για νεκρούς και ομήρους

Πυροβολισμοί και απαγωγή σε super market στη Γαλλία

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υπόθεση απαγωγής με πυροβολισμούς σε πόλη της νότιας Γαλλίας.

Το περιστατικό έγινε στην πόλη Τρεμπέ στη Νότια Γαλλία. Προς το παρόν από τις αρχές επιβεβαιώνεται μόνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας.

UPDATE [23.03-12:30] #Trèbes #Aude #Francia situazione con #ostaggi Super U et drive – Polizia chiede di NON DIFFONDERE immagini attività in corso pic.twitter.com/RP00VYPZx4

Shooting, #hostage -taking at #supermarket in south #France , policeman hurt. Islamic State group claims French hostage-taking: AFP #Trèbes #Carcassonne Shootout against policemen pic.twitter.com/QCHwVlQRz9

DETAILS: A man took cover in the Super U of #Trèbes (Aude) and reportedly opened fire towards a CRS who was wounded https://t.co/QcNRLsUvqB #France pic.twitter.com/yWUkBoEIFw