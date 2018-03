Θύελλα αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με το Facebook. Η εμπλοκή του στην εκλογή Τραμπ

Το Facebook εξακολουθεί να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ενός σκανδάλου μετά τις κατηγορίες ότι πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του κατέληξαν παράνομα στα χέρια της εταιρείας Cambridge Analytica.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι είναι «σοκαρισμένη που εξαπατήθηκε» για τη χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών της από την Cambridge Analytica και τόνισε ότι «κατανοεί τη σοβαρότητα του προβλήματος».

Εξαιτίας του εύρους του σκανδάλου μια βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή ζήτησε χθες Τρίτη από τον Ζούκερμπεργκ να παρουσιαστεί ενώπιών της για να της δώσει εξηγήσεις, ενώ του έχει δώσει διορία ως τη Δευτέρα για να απαντήσει στο αίτημά της.

Mark Zuckerberg will address Facebook staff on Friday as Cambridge Analytica data scandal continues https://t.co/Wpx3E9LSRx pic.twitter.com/nryNpND1ZQ

«Ερευνούμε κατά πόσο το Facebook ασφάλισε και προστάτευσε τις προσωπικές πληροφορίες στην πλατφόρμα και κατά πόσο, όταν ανακάλυψαν την απώλεια των δεδομένων, ενήργησαν δραστικά και κατά πόσο ήταν ενήμερος ο κόσμος», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντέναμ, επικεφαλής της Βρετανικής Επιτροπής Πληροφοριών στο ραδιόφωνο του BBC.

Ο νεαρός δισεκατομμυριούχος έχει επίσης κληθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο «θα εξετάσει ενδελεχώς» αυτή «την απαράδεκτη παραβίαση του δικαιώματος στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων».

Στις ΗΠΑ οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και της Μασαχουσέτης έχουν ξεκινήσει έρευνα για το σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC), ο κρατικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού, επίσης ερευνά την υπόθεση.

Η έρευνα της FTC έχει στόχο να επιβεβαιώσει αν το Facebook τήρησε τη δέσμευσή του να ζητεί πρώτα τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών του προτού συγκεντρώσει τα προσωπικά τους δεδομένα και τα μοιραστεί με άλλες εταιρείες, αναφέρει η Wall Street Journal.

Στην περίπτωση που η FTC καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης προέβη σε παρατυπίες, ενδέχεται να του επιβάλει πρόστιμο 40.000 δολαρίων για κάθε παραβίαση που θα εντοπίσει, επεσήμανε από την πλευρά της η Washington Post.

Και οι ευρωπαϊκές αρχές αρμόδιες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ασχολήθηκαν χθες Τρίτη με το θέμα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπος της οποίας ζήτησε «διευκρινίσεις» από το Facebook.

Αποπομπή του επικεφαλής της Cambridge Analytica

Στο μεταξύ η Cambridge Analytica ανακοίνωσε χθες την αποπομπή του επικεφαλής της Αλεξάντερ Νιξ, ο οποίος σε δηλώσεις του που καταγράφηκαν μυστικά από το Channel 4 συζήτησε τρόπους με τους οποίους η εταιρεία μπορεί να βοηθά τους πελάτες της να αλλάξουν την τροπή προεκλογικών εκστρατειών.

«Τα πρόσφατα σχόλια του Νιξ που καταγράφηκαν μυστικά από το Channel 4 και άλλες καταγγελίες δεν εκπροσωπούν τις αξίες της ή τη δράση της εταιρείας και η αποπομπή του αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις αυτές», ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Cambridge Analytica.

Suspended Cambridge Analytica CEO claims his UK-based political consultancy’s online campaign played a decisive role in Trump’s 2016 election victory https://t.co/wLVxkqI6JJ by @auchard @David_Ingram $FB pic.twitter.com/mCg6wH9Neb