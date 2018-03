Συνετρίβη αεροσκάφος επιδείξεων Red Arrows

Συνετρίβη αεροσκάφος που συμμετέχει στις επιδείξεις Red Arrows, στη βόρεια Ουαλία.

Η Βασιλική Βρετανική Αεροπορία επιβεβαίωσε το περιστατικό κάνοντας σαφές ότι ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, αλλά και κλιμάκια της βρετανικής πολεμικές αεροπορίας για να εξετάσουν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

We've just been sent this photo of the #RedArrow Hawk jet that's crashed at RAF Valley #HeartNews pic.twitter.com/2Glpe2IB6I