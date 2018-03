Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ – 3 Τραυματίες

Συναγερμός στο Μέριλαντ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένοπλος άνοιξε πυρ εντός του σχολείου με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο πως χτυπηθεί πολλοί μαθητές .

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο Great Mills High School, στο Lexington Park, στο Μέριλαντ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι οι 3 τραυματίες, οι οποίοι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και η κατάστασή τους δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Μέρι. Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και η κατάστασή τους δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Μέρι.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς στο σχολείο Great Mills High το πρωί της Τρίτης. Η κατάσταση, σύμφωνα με τον σερίφη, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ο μαθητής Jonathan Freese κάλεσε το CNN ενώ είχε αποκλειστεί το σχολείο και είπε ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν μόλις ξεκίνησαν τα μαθήματα, γύρω στις 8:15. Άκουσε ότι τραυματίστηκαν 7 άνθρωποι. «Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί ερευνούν από τάξη σε τάξη» και «σύντομα θα μας συνοδεύσουν για να βγούμε από το σχολείο».

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν δήλωσε πως παρακολουθεί τα γεγονότα στο σχολείο. «Προσευχόμαστε για τους μαθητές, το σχολικό προσωπικό και τους αστυνομικούς που έσπευσαν εκεί», αναφέρει σε δήλωσή του. Να σημειωθεί πως το σχολείο Great Mills High School έχει περίπου 1.600 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών.

