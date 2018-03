Φιλιππίνες: Νεκροί και εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο που έπιασε φωτιά

Τραγικό θάνατο βρήκαν τέσσερις άνθρωποι σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη Μανίλα των Φιλιππίνων.

Περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Manila Pavilion Hotel, διευκρίνισε μιλώντας στον ραδιοσταθμό dZMM ο Τζόνι Γιου, διευθυντής του γραφείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων.

«Έχουμε πληροφορίες από το Γραφείο της Πυροσβεστικής ότι υπάρχουν στον 5ο όροφο 19 ως 20 άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, αλλά είναι ζωντανοί», σημείωσε ο Γιου.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ξενοδοχείο ανήκει στην Waterfront Philippines Inc.

IN PHOTOS: Firefighters go through falling debris as they try to put out a raging blaze that reached Task Force Bravo inside the Waterfront Manila Pavilion Hotel & Casino at the corner of Maria Orosa and U.N. Avenue in Manila. pic.twitter.com/RbI2UJmrRN