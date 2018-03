Αμαχητί έπεσε η πόλη Αφρίν - Ερτογάν: Η πόλη είναι υπό τον πλήρη έλεγχό μας

Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί τους εισέβαλαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στην κουρδική πόλη Αφρίν στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωση και ο Ερτογάν

Όλα υπό έλεγχο" λέει ο Ερντογάν που έχει κάνει κανονική εισβολή στην Συρία με την επιχείρηση να έχει την κωδική ονομασία "κλάδος ελιάς"

Ο Ερντογάν, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα τόνισε πως θα παρθούν όλα τα μέτρα για να προστατευούν οι κάτοικοι του Αφρίν. Μάλιστα, επιδοκίμασε τις «ηρωικές» πράξεις των τουρκικών στρατευμάτων, σύμφωνα με το τουρκικό NTV.

Η Αφρίν αποτελούσε στόχο επιχείρησης που εξαπέλυσε τον Ιανουάριο η Άγκυρα για να εκδιώξει από εκεί τους μαχητές της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), την οποία η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική.

«Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι σύμμαχοί τους έθεσαν υπό τον έλεγχό τους πολλές συνοικίες και οι μάχες συνεχίζονται», στην Αφρίν, διευκρίνισε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντελραχμάν.

Oι πληροφορίες αναφέρουν που οι δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη από την ανατολική και τη δυτική πλευρά για να καταλάβουν τις γειτονιές του Ασφράφι και του Τζαμιλιγιέ.

Οι πολίτες που κρύβονται στα υπόγεια μέσα στην πόλη μπορούσαν να ακούσουν τις μάχες που μαίνονταν έξω και και οι άνθρωποι να φωνάζουν "ο Θεός είναι μεγάλος", δήλωσε ένας κάτοικος στην AFP. Το Παρατηρητήριο λέει ότι περισσότεροι από 280 άμαχοι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου, αλλά η Άγκυρα αρνείται τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα που πρέπει για να μην υπάρχουν στα θύματα άμαχοι.

Περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει την Αφρίν τις τελευταίες τρεις ημέρες, λέει το Παρατηρητήριο.

#BREAKING: Turkish forces and Free Syrian Army (FSA) enter the center of #Afrin: Syrian Observatory#TwitterKurds #Syria #Turkey pic.twitter.com/tl3d6sfMwC