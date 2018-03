Του ζήτησαν να φύγει από το κλαμπ, επέστρεψε και μπήκε με το αυτοκίνητό του

Σκηνές πανικού και χάους εκτυλίχθηκαν σε κλαμπ στο Κεντ της Μ. Βρετανίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε με το αυτοκίνητό του. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα υπήρξε καβγάς επειδή ζήτησαν στον άνδρα να φύγει από το κλαμπ μετά από έναν διαπληκτισμό, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών. Μάρτυρας δήλωσε στον Guardian ότι το αυτοκίνητο χτύπησε δύο ανθρώπους, πριν βγάλουν τον οδηγό από το όχημα.

«Ήταν μία φυσιολογική νύχτα. Αλλά κάποιος που δεν του επέτρεψαν να μπει στο κλαμπ ή τον πέταξαν έξω οδήγησε το τζιπ του εκεί που ήμασταν όλοι. Σταμάτησε στα πόδια μου, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Μετά αρχίσαμε όλοι να τρέχουμε», περιέγραψε ο ίδιος.

Άλλοι ανέφεραν ότι οι πορτιέρηδες προσπάθησαν να σταματήσουν τον οδηγό και του φώναζαν, αλλά μάταια.

GRAVESEND update: Lots of emergency services at Blake’s where a vehicle has allegedly been driven into the nightclub. Vid: Ihsan Ahmed pic.twitter.com/KXW2Ghp32L