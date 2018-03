Ερντογάν κατά ΕΕ: Θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα ψάχνετε τρύπα να κρυφτείτε

Πώς μιλάτε για το Αφρίν; Εμείς για επτά χρόνια φιλοξενούμε 3.500.000 πρόσφυγες από τη Συρία. Αν ανοίγαμε τις πόρτες θα ψάχνετε τρύπα να κρυφτείτε. Εμείς θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε, γνωρίζουμε από ανθρωπιά εσείς όχι». Με αυτή τη σκληρή δήλωση ο πρόεδρος της Τουρκίας απάντησε στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Αφρίν.

Το αυστηρό αυτό σχόλιο το έκανε κατά τη διάρκεια κηδείας στρατιώτη που σκοτώθηκε στις μάχες ενάντια στους κούρδους της περιοχής αυτής στη Συρία.

Λίγη ώρα αργότερα σε ανοιχτή ομιλία του, σύμφωνα με την Milliyet δήλωσε πως η Τουρκία έλυσε το θέμα στο Αφρίν, επισημαίνοντας πως ο τουρκικός στρατός ελέγχει τα τρία τέταρτα του Αφρίν.

Έκανε παράλληλα αναφορά στην έκταση που είχε κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σημειώνοντας παράλληλα ότι και τώρα η Τουρκία των 780.000 χιλιομέτρων έχει παρόμοια ισχύ.

Παράλληλα, μιλώντας σε συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματός του, του AKP, στη βορειανατολική επαρχία Ερζερούμ, ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποσύρουν τους κούρδους μαχητές της Συρίας από την περιοχή ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, αν θέλουν να συνεργαστούν με την Τουρκία.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης πως η Άγκυρα παραμένει ανοικτή σε κάθε προσφορά συνεργασίας αναφορικά με τη συριακή πόλη Μανμπίτζ, όμως δεν είναι σίγουρη για την προσέγγιση που θα έχει στο θέμα ο νέος αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

