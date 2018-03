Έξαλλος ο Τσαβούσογλου με δημοσιογράφο

Παγωσε ο συνήθως ευφραδής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν βρέθηκε ενώπιος των σκληρών ερωτήσεων δημοσιογράφου, ενώ μόλις ανέκτησε την ψυχραιμία του, κατέφυγε στη γνωστή μέθοδο των όχι και τόσο συγκαλυμμένων απειλών.

Η εξαιρετικά αμήχανη στιγμή για τον Τσαβούσογλου ήλθε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αστάνα του Αζερμπαϊτζάν, παρουσία του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος, μάλιστα φάνηκε να μοιράζεται την αμηχανία του Τσαβούσογλου.

Συγκεκριμένα, Καζάκος δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, «πρώτον, είναι η επιχείρηση της Τουρκίας στην Αφρίν παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας;», και δεύτερον, «σύμφωνα με τις εφημερίδες της Ελβετίας, δύο Τούρκοι διπλωμάτες σχεδίαζαν να απαγάγουν έναν Τούρκο πολίτη χρησιμοποιώντας ναζιστικές τακτικές. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν την άρση της διπλωματικής ασυλίας των δύο Τούρκων διπλωματών. Τι λέτε γι΄ αυτές τις πληροφορίες;».

Πρώτα τον ρώτησε ποιο είναι το… όνομά του! «Βλέπω πως κάνετε ερώτηση ως μέλος του FETÖ (σ.σ. του κινήματος Γκιουλέν) και δεν απαντώ ερωτήσεις που γίνονται με στυλ FETÖ» απάντησε στην συνέχεια ο Τσαβούσογλου! Ο οποίος αμέσως μετά προσέθεσε πως είχαν κάνει νωρίτερα δηλώσεις που αφορούν στο Αφρίν.

Να σημειωθεί εδώ πως η λέξη «FETÖ» αποτελεί… επινόηση του καθεστώτος Ερντογάν. Είναι μια υποτιμητική αναφορά στους υποστηρικτές του Γκιουλέν. Σημαίνει «Fethullahçı Terör Örgütü». Δηλαδή «Τρομοκρατική Οργάνωση Γκιουλενιστών».

Asked by a #Kazakhstan journo for a comment on diplomatic scandal in #Switzerland on alleged plan for abduction of #Erdogan's critic and #Afrin offensive, #Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu loses it, scolds reporter, says won't respond to "terrorist-mouthpiece" questions. pic.twitter.com/0XMGiCUetA