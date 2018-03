Νέες απειλές Ερντογάν: Αν ανοίξουμε τις πύλες θα ψάχνετε τρύπα να κρυφτείτε

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον Ευρώπης και Ελλάδας. Μιλώντας σε ένα πλήθος που παραληρούσε απείλησε για ακόμα μια φορά με άνοιγμα των συνόρων. Φυσικά δεν έκρυψε την οργή του για τις ΗΠΑ

Όλα αυτά λίγη ώρα μετά την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να μην εκδώσει τους 8 τούρκους αξιωματικούς απορρίπτοντας την τρίτη αίτηση της Τουρκίας.

«Πως μιλάτε για το Αφρίν, εμείς εφτά χρόνια φιλοξενούμε 3.5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Αν είχαμε ανοίξει τις πύλες θα ψάχνατε τρύπα να κρυφτείτε» είπε προκλητικά ο σουλτάνος, απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμμέσως στην Ελλάδα.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε. Εμείς γνωρίζουμε από ανθρωπιά. Εσείς δεν γνωρίζετε τίποτα από αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν.

In a public rally in eastern province Erzurum today, #Erdogan threatened Europe with opening border gates to flood EU with refugees, says "you begged us to not do that.. if we do it, you'll be scrambled to find a hiding hole" as he gets the crowd booed European Parliament. pic.twitter.com/JdpfsR5YFr