Κατέρρευσε πεζογέφυρα στη Φλόριντα – Φόβοι για νεκρούς, πολλοί τραυματίες

Κατέρρευσε στη Φλόριντα εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. Πληροφορίες αναφέρουν για παγιδευμένους ανθρώπους ενώ το CNNi κάνει λόγο για "αρκετούς νεκρούς".

Η τροχαία ανακοίνωσε ότι πέντε με έξι αυτοκίνητα βρίσκονταν κάτω από τη γέφυρα την ώρα που έπεσε.

Εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μαϊάμι-Ντέιντ δήλωσε στο CNNi ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε το Σάββατο και σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ κόστισε περί τα 14,2 εκατ. δολάρια. Μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει για το κοινό στις αρχές του 2019, καθώς βρισκόταν υπό κατασκευή.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολλά ασθενοφόρα, καθώς και ειδικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό όσων ατόμων φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα.

This is the scene at @FIU after bridge collapse. Police moving media away “just in case the rest falls down.” @MiamiHerald pic.twitter.com/wqurS5IZTQ

This is the scene at @FIU. First responders are trying to see if drivers are responsive. @MiamiHerald pic.twitter.com/cLuI54M1Ep