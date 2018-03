Κατέρρευσε πεζογέφυρα στη Φλόριντα – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Κατέρρευσε στη Φλόριντα εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολλά ασθενοφόρα, καθώς και ειδικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό όσων ατόμων φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα.

This is the scene at @FIU after bridge collapse. Police moving media away “just in case the rest falls down.” @MiamiHerald pic.twitter.com/wqurS5IZTQ

This is the scene at @FIU. First responders are trying to see if drivers are responsive. @MiamiHerald pic.twitter.com/cLuI54M1Ep