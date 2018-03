Gina Haspel: Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της CIA

Η αιφνιδιαστική αντικατάσταση του Rex Tillerson από τον τέως διευθυντή της CIA, Mike Pompeo, στο αμερικανικό ΥΠΕΞ έφερε την Gina Haspel στην κορυφή της πυραμίδας της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφορίων, ως την πρώτη γυναίκα διευθύντρια.



Η Haspel έπιασε δουλειά στη CIA το 1985 και μόλις πέρσι διορίστηκε αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA τον τελευταίο χρόνο και εργάστηκε στενά με τον Mike Pompeo. Το πρόβλημα για τη νέα διευθύντρια της CIA δεν έχει να κάνει με το πρόσφατο παρελθόν της αλλά με τη θητεία της σε μυστικές επιχειρήσεις τη τριετία 2002 – 2005.



Η Haspel ήταν τότε υπεύθυνη για μία μυστική φυλακή της CIA στην Ταϊλάνδη όπου κρατούσαν μέλη της Αλ Κάιντα. Η Haspel είχε κατηγορηθεί τότε ότι χρησιμοποιήθηκαν απάνθρωπα βασανιστήρια εις βάρος των κρατουμένων, όπως το γνωστό waterboarding και ο εγκλεισμός τους σε κοφίνια.

