Συνάντηση έκπληξη Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ Τραμπ τον Μάιο

Αίφνης, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι μέχρι τον Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, θα συναντηθούν. Έως τότε, η Βόρεια Κορέα υποσχέθηκε να καθίσειφρόνιμα και να μην κάνει βαλλιστικές δοκιμές.



Αν μη τι άλλο μιλάμε για εντυπωσιακή «στροφή». Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, η Βόρεια Κορέα αποκαλούσε «γεροξεκούστη» και «τρελό σκυλί» τον Τραμπ. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκαλούσε τον ηγέτη της χώρας «μικρό άνθρωπο πύραυλο».



Σε ένα παιχνίδι της… διπλωματίας, αυτοί οι δυο άνθρωποι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συναντηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Το αργότερο έως τον Μάιο.

Μιλάμε για ανατροπή και μάλιστα αδιανόητη μέχρι πριν από μερικές μέρες. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «έστειλε» την πρόσκληση μέσω… Νότιας Κορέας. Πριν από μερικές μέρες, ο βορειοκορεατής ηγέτης συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της προεδρίας της Νότιας Κορέας Τσανγκ Λι Ουνγκ. Αυτόν έστειλε το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο να δει τον Τραμπ και να του μεταφέρει την πρόσκληση σε συνάντηση.



Κάποια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα… guest στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου. Και ανακοίνωση ότι ο εκπρόσωπος της Νότιας Κορέας θα κάνει μια… σημαντική ανακοίνωση. Και την έκανε, λίγη ώρα μετά, έξω από τον Λευκό Οίκο.

Κιμ Γιονγκ Ουν καλεί Ντόναλντ Τραμ, over!



Εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες και τα μικρόφωνα ο Τσανγκ Λι Ουνγκ και ανακοίνωσε αυτό που κανείς δεν περίμενε να ακούσει: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απηύθυνε πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να διεξαχθεί σύνοδος κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.



Η συνάντηση θα γίνει μέχρι τον Μάιο. Γιατί… τώρα που το αποφάσισε ο Κιμ δεν… κρατιέται και θέλει να συναντηθεί με τον Τραμπ το συντομότερο δυνατό.



«Ο πρόεδρος Τραμπ (…) είπε ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέχρι τον Μάιο», είπε ο Τσανκ.



Ο Κιμ δεν έστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόσκληση απευθύνθηκε προφορικά.



Η υπόσχεση από τη Βόρεια Κορέα



«Ο Κιμ δεσμεύθηκε ότι η Βόρεια Κορέα θα απόσχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δοκιμή πυρηνικού όπλου ή βαλλιστικού πυραύλου», είπε ο εκπρόσωπος της Νότιας Κορέας. Και πρόσθεσε πως ο Κιμ δήλωσε ότι δεσμεύεται να καταβάλλει προσπάθεια για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.



Αντάλλαγμα; Θα πάρει εγγυήσεις για την ασφάλεια του καθεστώτος του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τον με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της προεδρίας της Νότιας Κορέας Τσανγκ Λι Ουνγκ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Πιονγκγιάνγκ – Φωτογραφία Reuters



Και όχι μόνο υποσχέθηκε να είναι… «καλό παιδί», αλλά δεν θα τον πειράζει να γίνουν και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ – Νότιας Κορέας. Τα προγραμματισμένα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ θα γίνουν, όπως προβλέπεται, τον Απρίλιο.



Ο Τσανγκ είπε ότι ο Κιμ αντιλαμβάνεται πως τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια πρέπει να συνεχιστούν.



Πότε και που



Ο τόπος και ημερομηνία της συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.



Την ιστορική (αν και όταν γίνει) συνάντηση επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος. Ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω Twitter χαιρέτισε τη «μεγάλη πρόοδο» όσον αφορά το ζήτημα της Βόρειας Κορέας. Και επέμεινε στο ότι ο ισχυρός άνδρας της Πιονγκγιάνγκ μίλησε για «αποπυρηνικοποίηση» και όχι απλά για το «πάγωμα» των προγραμμάτων της χώρας του.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!