Μπρούκλιν: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Δύο παιδιά νεκρά

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, στο πάρκο Slope, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά και να τραυματιστούν τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.



Ανάμεσά στους τραυματίες είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή για δυστύχημα.



Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε αμέσως μετά το περιστατικό να διαφύγει, αλλά συγκρούστηκε με άλλο όχημα.



Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της 9th Street και Fifth Avenue.



Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

driver is being taken away pic.twitter.com/QHiOYvLki1

hearing two fatalities both children. really really somber scene here pic.twitter.com/CkkbwSfSmV