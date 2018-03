Η Άγκυρα προκαλεί με νέα Navtex και βαπτίζει τουρκικό έδαφος το Καστελόριζο

Η Τουρκία κλιμακώνει κι άλλο τις προκλήσεις της, εν μέσω κρίσης στις σχέσεις με την Ελλάδα που έχει ξεσπάσει με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά εξέδωσε μια πρωτοφανή NAVTEX η οποία «βαφτίζει» το Καστελόριζο τουρκικό!

Η Αγκυρα με την Navvtex 345/2018 ανακοινώνει άσκηση έρευνας και διάσωσης στις 7 Μαρτίου σε χερσαίο Τουρκικό έδαφος, αλλά και σε θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Καστελόριζο!

ΝΑVTEX 345/2018

TURNHOS N/W : 0345/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 07 MAR 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E

CAUTION ADVISED.