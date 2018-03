Σύμβουλος Ερντογάν: Πατήστε στα Ίμια και θα τα υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου

Μιλώντας σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης της Τουρκίας, TRT, ο στενός του συνεργάτης και σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Γιγίτ Μπουλούτ, υποστήριξε ότι, Ο Ερντογάν δεν θα διστάσει να δώσει εντολή για χτύπημα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η εντολή θα δοθεί, σε περίπτωση προσπάθειας για έρευνα ή εξόρυξη την οποία η Τουρκία δεν εγκρίνει», δήλωσε ο Μπουλούτ που προσέθεσε ότι «η ΕΝΙ προσπαθεί να μπει στην ΑΟΖ της Κύπρου με δύο ιταλικές φρεγάτες και για τρεις εβδομάδες το τουρκικό ναυτικό δεν το αφήνει να πάει».

«Βλέπετε το θράσος; Οι Ε/κ τους δίνουν τον διαγωνισμό και οι ιταλικές φρεγάτες έρχονται και προσπαθούν να βάλουν το γεωτρύπανο μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Εάν έχετε το θάρρος μπείτε. Το λέω καθαρά. Σε οποιοδήποτε πεδίο στο οποίο δεν δίνουμε άδεια, σε οποιαδήποτε προσπάθεια ή προβοκάτσια, προσωπικά ο αρχιστράτηγός μας (ο Ερντογάν) θα δώσει την εντολή για χτύπημα. Κανένας να μην έχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Μπουλούτ.

Στις νέες δηλώσεις του ο Μπουλούτ συνέχισε τις προκλήσεις λέγοντας: «Δοκιμάστε την αποφασιστικότητά μας. Προκαλούμε την Ελλάδα να πατήσει πόδι στα Ίμια. Αν συμβεί αυτό, εμείς θα τα υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου από την στιγμή που θα δώσει εντολή ο Ερντογάν».

Όλα αυτά ενώ οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί δικάζονται από τουρκικό δικαστήριο, μετά την σύλυψη τους για παράνομη διείσδυση σε απαγορευμένη Τουρκική περιοχή.

Turkish president chief aide Yigit Bulut invites #Greece to test #Turkey's determination, dares #Greece to set a foot on Kardak/Imia islet, and warns Turkish military will defend the rock formation to the death when given orders from his boss #Erdogan pic.twitter.com/FZqDeJDoxo