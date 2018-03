Στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο το Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη Μορφή του Νερού

Ο μεξικανός κινηματογραφιστής Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη Μορφή του Νερού, ένα σκοτεινό, αλληγορικό παραμύθι με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Αμερική του 1962.

«Είμαι μετανάστης, σαν τον Αλεχάντρο, τον Γκαέλ, τη Σάλμα και τα τελευταία 25 χρόνια ζω σ' ένα κόσμο που είναι παντού. Νομίζω το ωραιότερο πράγμα είναι να σβήνουμε τα όρια. Το 2014 είχα μια τρελή ιδέα για έναν αμφίβιο θεό και μία μουγκή γυναίκα και κάποιοι πίστεψαν ότι αυτή η ταινία ήταν σίγουρο στοίχημα. Ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου», είπε ο Ντελ Τόρο παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Σημειώνεται ότι για τη Μορφή του Νερού, ο 54χρονος δημιουργός κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα και Bafta σκηνοθεσίας, ενώ τον τίμησε επίσης το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών. Με το βραβείο αυτό γίνεται ο τρίτος Μεξικανός από το 2014 που παίρνει στο σπίτι του το χρυσό αγαλματάκι, μετά τους Αλφόνσο Κουαρόν (Gravity) και Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Birdman, Η Επιστροφή).

Συνυποψήφιοι του ήταν ο Αμερικανός Πολ Τόμας Άντερσον με την Αόρατη Κλωστή, ο Τζόρνταν Πιλ με το Τρέξε! που βλέπει την καριέρα του ν' απογειώνεται καθώς αυτό το φιλμ φιγουράρει σε όλες τις λίστες των καλύτερων ταινιών της χρονιάς, η Γκρέτα Γκέργουιγκ με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο Lady Bird, το οποίο έσπασε τα ταμεία, τουλάχιστον στο αμερικάνικο box office, ξεπερνώντας τα 40 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, καθώς και ο Κρίστοφερ Νόλαν με τη Δουνκέρκη.

Director Guillermo del Toro dedicates his Best Picture Oscar for 'The Shape of Water' to 'every young filmmaker.' "This is a door, kick it open and come in." https://t.co/PR48iXw93O #Oscars pic.twitter.com/Ysa7zsJumA