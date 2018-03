Όσκαρ 2018: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των βραβείων!

Ολοκληρώθηκε η 90ή τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα Όσκαρ 2018, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή -για δεύτερη συνεχή χρονιά- τον Τζίμι Κίμε

Για να δούμε λοιπόν ολόκληρη την λίστα των νικητών:



Supporting Actor- Όσκαρ Β’ Αντρικού Ρόλου



Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”



Makeup and Hair- Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ



“Darkest Hour,” Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick



Costume Design- Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών



“Phantom Thread,” Mark Bridges



Best Documentary Feature- Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ



“Icarus,” Bryan Fogel, Dan Cogan





Sound Editing- Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ Ήχου



“Dunkirk,” Alex Gibson, Richard King



Sound Mixing- Όσκαρ Μίξης Ήχου



“Dunkirk,” Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo



Production Design- Όσκαρ Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης



“The Shape of Water,” Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau



Best Foreign Language Film- Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας



“A Fantastic Woman” (Chile)



Supporting Actress- Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου



Allison Janney, “I, Tonya”



Animated Short- Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



“Dear Basketball,” Glen Keane, Kobe Bryant



Animated Feature- Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων



“Coco,” Lee Unkrich, Darla K. Anderson



Visual Effects- Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ



“Blade Runner 2049,” John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer





Film Editing- Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ



“Dunkirk,” Lee Smith



Best Documentary Short Subject- Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



“Heaven is a Traffic Jam on the 405,” Frank Stiefel





Best Live Action Short Film- Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους



“The Silent Child,” Chris Overton, Rachel Shenton



Adapted Screenplay- Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου



“Call Me by Your Name,” James Ivory





Original Screenplay- Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου



“Get Out,” Jordan Peele





Cinematography- Όσκαρ Διεύθυνσης Φωτογραφίας



“Blade Runner 2049,” Roger Deakins



Original Score - Όσκαρ Μουσικής



“The Shape of Water,” Alexandre Desplat



Original Song- Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού



“Remember Me” from “Coco,” Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez



Director- Όσκαρ Σκηνοθεσίας



“The Shape of Water,” Guillermo del Toro



Lead Actor- Όσκαρ Α’ Αντρικού Ρόλου



Gary Oldman, “Darkest Hour”





Lead Actress- Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου



Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”





Best Picture- Καλύτερη Ταινία



“The Shape of Water”- H Μορφή του Νερού



Αναλυτικά



Με Όσκαρ καλύτερης ταινίας βραβεύτηκε η «Μορφή του Νερού» που ήταν και το φαβορί. Η ταινία πήρε και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Ο Γκάρι Όλντμαν κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Γουίνστον Τσόρτσιλ στην Πιο Σκοτεινή Ώρα του Τζο Ράιτ (Εξιλέωση, Άννα Καρένινα).

«Ζω χρόνια στην Αμερική κι είμαι ευγνώμων για τα δώρα που μου έδωσε. Το σπίτι μου, την οικογένειά μου, και τώρα το Όσκαρ. Οι ταινίες έδωσαν ένα όνειρο σ' ένα αγόρι από του Σαουθάμπτον» είπε ο ηθοποιός κι ευχαρίστησε τον Τζο Ράιτ, όλους τους συνεργάτες, τον... Γουίνστον Τσόρτσιλ που όπως είπε χαρακτηριστικά ήταν καλή παρέα σ' αυτή τη περιπέτεια, αλλά και τη μητέρα του που γίνεται 99 χρόνων σε λίγο καιρό και παρακολουθεί την τελετή από τον καναπέ της.

Πρόκειται για το πρώτο Όσκαρ που κερδίζει ο Βρετανός ηθοποιός, αφού παρά την ερμηνευτική δεινότητα και την επιτυχημένη καριέρα του, ο Όλντμαν βρέθηκε για πρώτη φορά υποψήφιος στα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου μόλις το 2011 για την ταινία Και ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι.

Στην Πιο Σκοτεινή Ώρα του Τζο Ράιτ ο Όλντμαν κλέβει την παράσταση χτίζοντας ένα ολοζώντανο πορτρέτο του ιστορικού πολιτικού που τοποθετείται χρονικά από τις ζυμώσεις για την ανάληψη της πρωθυπουργίας μέχρι τον αξέχαστο λόγο του από τα έδρανα της Βουλής, με τον οποίο παρέσυρε τη χώρα σε έναν πόλεμο που μέχρι πριν από μερικούς μήνες κανείς δεν επιθυμούσε.

Στην ίδια κατηγορία υποψήφιοι ήταν οι Ντάνιελ Ντέι Λιούις (Αόρατη Κλωστή), Ντάνιελ Καλούα (Τρέξε!) Ντένζελ Ουάσινγκτον (Roman J. Israel, Esq.) και ο 22χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ που πρωταγωνιστεί στο λυρικό, ερωτικό δράμα του Λούκα Γκουαντανίνο Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου.

Gary Oldman thanks his 98-year-old mother. "Thank you for your love and support. Put the kettle on. I'm bringing Oscar home." https://t.co/lJd891ISOk #Oscars pic.twitter.com/N3HLidEb0t — ABC News (@ABC) 5 Μαρτίου 2018

Στην Φράνσις Μακντόρμαντ κατέληξε το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Στην Φράνσις Μακντόρμαντ κατέληξε το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι».

«Έχω κάποια πράγματα να πω. Ευχαριστώ τον Μάρτιν ΜακΝτόνα - δες τι έκανες. Είμαστε ένα μάτσο αναρχικοί, αλλά τα καταφέρνουμε καλά» είπε η ηθοποιός και κάλεσε όλες τις γυναίκες που ήταν υποψήφιες απόψε, σε κάθε κατηγορία, να σηκωθούν. «Μη μας μιλάτε μόνο απόψε στο πάρτι, καλέστε μας στα γραφεία σας να μιλήσουμε για τη δουλειά μας», συμπλήρωσε.

Πρόκειται για το δεύτερο Όσκαρ στην καριέρα της Αμερικανίδας ηθοποιού, 21 χρόνια μετά το βραβείο που είχε πάρει για το Fargo των αδελφών Κόεν. Η 61χρονη ΜακΝτόρμαντ έχει ήδη κερδίσει φέτος Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο του Σωματείου των Ηθοποιών για το συγκεκριμένο ρόλο.

Το βραβείο απένειμε στην ηθοποιό η Τζόντι Φόστερ και η Τζένιφερ Λόρενς στη θέση του Κέισι Άφλεκ, που πέρσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα. Ο Άφλεκ αποφάσισε να αποσυρθεί από την παρουσίαση του βραβείου καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, εξαιτίας των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκες που συμμετείχαν στα γυρίσματα παλαιότερων ταινιών του.

Best Actress Frances McDormand asks all the female nominees to stand at the #Oscars, calls for an inclusion rider https://t.co/RuqvtKMvWx pic.twitter.com/jbFHN4kHrT — Hollywood Reporter (@THR) 5 Μαρτίου 2018

Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη Μορφή του Νερού

Ο μεξικανός κινηματογραφιστής Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη Μορφή του Νερού, ένα σκοτεινό, αλληγορικό παραμύθι με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Αμερική του 1962.

«Είμαι μετανάστης, σαν τον Αλεχάντρο, τον Γκαέλ, τη Σάλμα και τα τελευταία 25 χρόνια ζω σ' ένα κόσμο που είναι παντού. Νομίζω το ωραιότερο πράγμα είναι να σβήνουμε τα όρια. Το 2014 είχα μια τρελή ιδέα για έναν αμφίβιο θεό και μία μουγκή γυναίκα και κάποιοι πίστεψαν ότι αυτή η ταινία ήταν σίγουρο στοίχημα. Ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου», είπε ο Ντελ Τόρο παραλαμβάνοντας το βραβείο στα Όσκαρ 2018.

Σημειώνεται ότι για τη Μορφή του Νερού, ο 54χρονος δημιουργός κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα και Bafta σκηνοθεσίας, ενώ τον τίμησε επίσης το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών. Με το βραβείο αυτό γίνεται ο τρίτος Μεξικανός από το 2014 που παίρνει στο σπίτι του το χρυσό αγαλματάκι, μετά τους Αλφόνσο Κουαρόν (Gravity) και Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Birdman, Η Επιστροφή).

Director Guillermo del Toro dedicates his Best Picture Oscar for 'The Shape of Water' to 'every young filmmaker.' "This is a door, kick it open and come in." https://t.co/PR48iXw93O #Oscars pic.twitter.com/Ysa7zsJumA — ABC News (@ABC) 5 Μαρτίου 2018

Συνυποψήφιοι του ήταν ο Αμερικανός Πολ Τόμας Άντερσον με την Αόρατη Κλωστή, ο Τζόρνταν Πιλ με το Τρέξε! που βλέπει την καριέρα του ν' απογειώνεται καθώς αυτό το φιλμ φιγουράρει σε όλες τις λίστες των καλύτερων ταινιών της χρονιάς, η Γκρέτα Γκέργουιγκ με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο Lady Bird, το οποίο έσπασε τα ταμεία, τουλάχιστον στο αμερικάνικο box office, ξεπερνώντας τα 40 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, καθώς και ο Κρίστοφερ Νόλαν με τη Δουνκέρκη.

Το πρώτο σημαντικό βραβείο της βραδιάς, αυτό του Β' Ανδρικού Ρόλου, κέρδισε ένα εκ των φαβορί, ο Σαμ Ρόκγουελ, για την ταινία «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι». Το βραβείο παρουσίασε η η περσινή νικήτρια του Β' Γυναικείου Ρόλου Βαιόλα Ντέιβις. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο ήταν οι Γουίλιαμ Νταφό, Γούντι Χάρελσον, Ρίτσαρντ Τζένκινς και Κρίστοφερ Πλάμερ.

Το αντίστοιχο γυναικείο βραβείο, αυτό του Β' Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Άλισον Τζένεϊ, για την ταινία «I, Tonya».

Η 59χρονη ηθοποιός χρειάστηκε να παίξει σε πάνω από 100 ταινίες προτού προταθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της για το χρυσό αγαλματίδιο. «Τα έκανα όλα μόνη μου», αστειεύτηκε η Άλισον Τζένεϊ και ευχαρίστησε τις συνυποψήφιες της, την «οικογένεια της ταινίας», όλους τους συνεργάτες της και την Τζόαν Γούντγουορντ που της έδωσε κουράγιο παλιότερα για να κυνηγήσει μια καριέρα στην υποκριτική.

Στον Μαρκ Μπρίτζες για την «Αόρατη Κλωστή» κατέληξε το Όσκαρ Κοστουμιών.

Οι Μπράιαν Φόγκελ και Νταν Κόγκαν κέρδισαν το Όσκαρ 2018 Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για το Icarus, ένα από τα δύο ντοκιμαντέρ του Netflix τα οποία βρίσκονταν στην λίστα με τις υποψηφιότητες φέτος.

Το Icarus αναφέρεται στο μεγάλο σκάνδαλο ντοπαρίσματος της Ρωσικής ολυμπιακής ομάδας. Συγκινημένοι οι δημιουργοί δήλωσαν πως ελπίζουν το ντοκιμαντέρ να «δώσει έναυσμα όχι μόνο για μια καλύτερη γνώση της πραγματικότητας στη Ρωσία, αλλά και της αλήθειας σ' όλο τον κόσμο».

Στην ίδια κατηγορία υποψήφια ήταν επίσης το Abacus: Small Enough to Jail του Στιβ Τζέιμς, το Last Men in Aleppo των Φεράς Φαγιάντ και Στιν Γιοχάνεσεν, το Strong Island του Γιανς Φορντ (παραγωγή του Netflix) καθώς και το Πρόσωπα & Ιστορίες της 89χρονης Γαλλίδας κινηματογραφίστριας Ανιές Βαρντά και του καλλιτέχνη δρόμου JR.

Η «Δουνκέρκη» κέρδισε το Όσκαρ για Μοντάζ Ήχου, όπως και του Μιξάζ Ήχου.

Το Όσκαρ Σκηνικών πηγαίνει στην «Μορφή του Νερού».

Στην «Φανταστική Γυναίκα» από τη Χιλή το βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας με πρωταγωνίστρια την τρανσέξουαλ Ντανιέλα Βέγκα.

Όσκαρ και για τον Κόμπε Μπράιαντ. Για το «Dear Basketball» στην κατηγορία Animation Μικρού Μήκους.

Το Remember Me των Κρίστεν Άντερσον-Λόπεζ και Ρόμπερτ Λόπεζ από την ταινία κινουμένων σχεδίων Coco κέρδισε το Όσκαρ Τραγουδιού.

Το βραβείο Οπτικών Εφέ κατέληξε στο «Blade Runner 2049».

Η «Δουνκέρκη» κέρδισε και το Όσκαρ του Μοντάζ.

Το «Heaven is a Traffic Jam on the 405» πήρε το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους.

Tο Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου πήγε στο Call me by your name του Τζέιμς Έιβορι, που γίνεται έτσι ο γηραιότερος νικητής Όσκαρ, σε ηλικία 90 ετών.

Η πρώτη έκπληξη της βραδιάς

Η πρώτη έκπληξη της βραδιάς έγινε με το Όσκαρ 2018 Πρωτότυπου Σεναρίου, το οποίο κατέληξε στον Τζόρνταν Πιλ για το «Get Out». Στην συγκεκριμένη κατηγορία φαβορί ήταν το «Η Μορφή του Νερού» και το «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

«Σταμάτησα 20 φορές να γράφω αυτή την ταινία, γιατί θεώρησα ότι δεν μπορούσε να γίνει, αλλά πίστεψα ότι αν γυριζόταν, ο κόσμος θα την έβλεπε» ανέφερε ο Τζόρνταν Πιλ ευχαριστώντας τη μητέρα του που τον έμαθε να δείχνει αγάπη ακόμα και μπροστά στο μίσος, αλλά και τους θεατές που αγόρασαν εισιτήριο για να δουν την ταινία.

Στην ίδια κατηγορία υποψήφιοι για το βραβείο ήταν ο Μάρτιν ΜακΝτόνα για τις Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, η Γκρέτα Γκέργουιγκ για το Lady Bird, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και η Βανέσα Τέιλορ για την ταινία H Μορφή του Νερού και η Έμιλι Β. Νόρτον και ο Κουμάιλ Ναντζιάνι για το Έρωτας Μετ' Εμποδίων.

Το Όσκαρ Διεύθυνσης Φωτογραφίας πήρε ο Ρότζερ Ντίκινς για το «Blade Runner 2049».

Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής για το σάουντρακ της ταινίας Η Μορφή του Νερού του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

«Ευχαριστώ, είναι καταπληκτικό! Η μητέρα μου γίνεται 90 φέτος, και νομίζω θα είναι πολύ χαρούμενη. Είναι Ελληνίδα, παρεμπιπτόντως» ανέφερε ο Ντεσπλά και ευχαρίστησε τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που άφησε τη μουσική του να γίνει η φωνή των ηρώων του, αλλά και για τη μελαγχολική αγάπη της ταινίας του. Τέλος αφιέρωσε το βραβείο στις κόρες του.