Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αναφορές για πυροβολισμούς

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, σε αναφορές για πυροβολισμούς στο βόρειο τμήμα του κήπου του Λευκού Οίκου.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.