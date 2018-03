Αυξήθηκαν στους 7 οι νεκροί από την καταιγίδα που σφυροκοπά τις ΗΠΑ

Αυξήθηκε, από τους πέντε στους επτά, ο αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή καταιγίδα που «σφυροκοπά» τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, η οποία όμως φαίνεται πως απομακρύνεται από την περιοχή.



Όμως, η καταιγίδα αναμένεται να συνεχίσει την καταστροφική της πορεία σαρώνοντας τις ακτές με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους κα τις πλημμύρες.



Οι χιονοπτώσεις και οι βροχές σταμάτησαν σήμερα το πρωί, η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, όμως, προειδοποιεί ότι ισχυροί άνεμοι με ριπές έως τα 80 χιλιόμετρα την ώρα θα επιμείνουν.



Έπειτα από αρκετές ώρες διακοπής των δρομολογίων εξαιτίας των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, τα τρένα που συνδέουν τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ξεκίνησαν και πάλι, όπως ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία Amtrak, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιβάτες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.





Σχεδόν 2,4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονται στο σκοτάδι στις νοτιοανατολικές και τις μεσοδυτικές πολιτείες.



Θυελλώδεις άνεμοι, με ισχύ που ισοδυναμεί με εκείνη ενός κυκλώνα, σάρωσαν τη Βοστόνη και τις κοντινές παράκτιες κοινότητες, με αποτέλεσμα να προκληθούν παλίρροιες και επομένως να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της αμερικανικής μεγαλούπολης, για δεύτερη φορά φέτος.



Τουλάχιστον 7 είναι οι νεκροί από πτώσεις δέντρων, μεταξύ αυτών δύο αγόρια, στο Κονέτικατ, το Μέριλαντ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Βιρτζίνια.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για νέες πλημμύρες αργότερα σήμερα. «Οι δομές κατά μήκος της ακτογραμμής θα είναι εκ νέου ευάλωτες στο ενδεχόμενο καταστροφών» επισήμανε σε ανάρτηση στο Twitter.

