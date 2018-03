Μίσιγκαν: 19χρονος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο. Δύο νεκροί

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς εντός του πανεπιστημίου του κεντρικού Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας 19χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο κτίριο Κάμπελ Χολ του ιδρύματος που βρίσκεται στην πόλη Μάουντ Πλέζαντ, όπου φοιτούν περίπου 18.000 σπουδαστές.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πριν από λίγο τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων από τους πυροβολισμούς, αλλά και τον τραυματισμό ακόμη δύο ανθρώπων. Όσο για τον δράστη της επίθεσης, επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμα συλληφθεί και ότι πρόκειται για έναν μαύρο άνδρα, ο οποίος είναι οπλισμένος και εξαιρετικά επικίνδυνος.

Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά στο σημείο, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, να βρει άμεσα ασφαλές καταφύγιο, ενώ καλεί αυτόπτες μάρτυρες, εφόσον δουν κάτι ύποπτο, να καλέσουν την αστυνομία.

The Central Michigan University suspect is identified as 19-year-old James Eric Davis Jr. https://t.co/Atj5VK3CYB