Σύγκρουση τρένων με 19 νεκρούς και τραυματίες στην Αίγυπτο

Τραγωδία στην περιοχή Μποχέιρα της Αιγύπτου. Δεκαεννια άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μεταξύ δύο αμαξοστοιχιών στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό που αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον σταθμό Kom Hamada, στο προάστιο El Beheira, μια παράκτια περιοχή βόρεια του Καΐρου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας τόνισε νωρίτερα στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, ενώ τα θύματα της σύγκρουσης μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Τοπικές πηγές επικαλούμενοι αξιωματικούς της αστυνομίας και του στρατού δήλωσαν ότι περίπου 30 ασθενοφόρα έφθασαν στο σημείο της τραγωδίας.

Όπως έκαναν μάλιστα γνωστό, το δυστύχημα σημειώθηκε ότι δύο βαγόνια από επιβατική αμαξοστοιχία αποκολλήθηκαν, για άγνωστους ακόμα λόγους, και έπεσαν σε διερχόμενο εμπορικό τρένο.

Το δυστύχημα έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο 41 ανθρώπων σε σύγκρουση τρένων στην παραλιακή πόλη της Αλεξάνδρειας τον περασμένο Αύγουστο.

Ήταν το πιο θανατηφόρο δυστύχημα με τρένα στην Αίγυπτο από τον Νοέμβριο του 2013. Μια σύγκρουση τρένου με λεωφορείου που στοίχισε τότε τη ζωή σε 27 ανθρώπους.

Το 2002 είχαν πεθάνει 373 άνθρωποι όταν ξέσπασε πυρκαγιά μέσα σε τρένο στα νότια της πρωτεύουσας.

Nineteen people killed in passenger train collision in Egypt Nineteen people have ... https://t.co/CBFbBcHubh #newsfront #USA #news pic.twitter.com/NbbV0AeLw6

Local residents help a survivor and her baby daughter after Beheira's train crash.#EgyptToday #BREAKING #Egypt #TrainCrash #البحيرة #قطار_المناشي pic.twitter.com/urmCF91iBz