Νέες απειλητικές Νavtex από την Τουρκία

Στην προσφιλή τακτική των απειλητικών NAVTEX για ασκήσεις με πυρά βόρεια των περιοχών έρευνας του πλοίου «RV MARIA S MERIAN» κατέφυγε η Άγκυρα μετά την αποκάλυψη της προπαγάνδας για την υποτιθέμενη άδεια που το γερμανικό πανεπιστήμιο εξαναγκάστηκε να ζητήσει από την Τουρκία.

Η τουρκική οδηγία προς ναυτιλομένους δεσμεύει περιοχή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων περίπου 60 χλμ βορειότερα από το ανώτερο όριο που έχει προαναγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ο ερευνητικός πλους του «RV MARIA S MERIAN».

Όπως έλεγαν πάντως καλά ενημερωμένες πηγές στο OnAlert εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού μας Ναυτικού η Navtex με την οποία θα επικυρώνεται η άδεια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το Γερμανικό Πανεπιστήμιο.

Δείτε την τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0302/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 02 MAR 18 FROM 1200Z TO 2200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 14.00 N – 030 00.00 E

35 14.00 N – 030 53.00 E

34 51.00 N – 030 53.00 E

34 51.00 N – 030 00.00 E

CAUTION ADVISED.