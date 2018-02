Συναγερμός στο Λονδίνο: Απειλή για βόμβα στο Opera House

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Τρίτης στο Λονδίνο καθώς υπάρχει απειλή για βόμβα στο Royal Opera House.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο το κτήριο της όπερας όσο και παρακείμενα έχουν εκκενωθεί.

Επί τόπου έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πυροσβέστες και πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί στην περιοχή του Covent Garden.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθος κόσμου στο πεζοδρόμιο να τουρτουρίζει από το κρύο μετά την εκκένωση κτιρίων στην πολυσύχναστη περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας.

Επι τόπου έσπευσαν αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και μετά από τις έρευνες που έγιναν σήμανε λήξη συναγερμού.

Sniffer dogs are back and the security team are going back in - are we going to see an end to this evacuation? #CoventGarden #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/DEFEP7ORuS