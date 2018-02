Στα Σκόπια ο Γιούνκερ. Τι λέει η Κομισιόν για την ονομασία

Τα Σκόπια είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας που πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ε.Ε.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο twitter γράφοντας ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο των Σκοπίων και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη «Λεωφόρο Φιλίας».

Χαρακτήρισε μάλιστα το γεγονός ως την καλύτερη δυνατή αφετηρία για την επίσκεψή του στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. «Γιατρεύοντας τις πληγές του παρελθόντος και χτίζοντας ένα ευρωπαϊκό μέλλον σταθερότητας και νέων ευκαιριών» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ.

Σημειώνεται ότι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα επισκεφτεί την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο.

Όπως επισημαίνει η DW, με την επίσκεψη αυτή, ο Γιούνκερ θέλει να «ενθαρρύνει» τις έξι χώρες στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την αναχώρηση τού Ζαν- Κλoντ Γιούνκερ για τη βαλκανική του περιοδεία, ο επίτροπος Διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι σύντομα μπορούν να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το καλοκαίρι, δήλωσε ο Γ. Χαν, θα μπορούσε ενδεχομένως να ληφθεί απόφαση για μια πιο συγκεκριμένη ημερομηνία. Μέχρι στιγμής επίσημες διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει μόνο με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Το μικρό Μαυροβούνιο, που ήδη αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, έχει σημειώσει μάλιστα τη μεγαλύτερη πρόοδο.

.@JunckerEU arrives in Skopje International Airport, then takes the Highway of Friendship. Best possible start of #WesternBalkans tour. Healing the wounds of the past, building a European future of stability and new opportunities. pic.twitter.com/4YnnyZ3rJP