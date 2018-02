Ο Ερντογάν έστησε φιέστα πολέμου. Η πιθανή επιστράτευση και το κοριτσάκι - φανταρίνα

Στο προσυνέδριο του κόμματός του μίλησε χθες Σάββατο ο Ταγίπ Ερντογάν στην πόλη Kahramanmara, εντείνοντας το πολεμικό κλίμα στη χώρα του την ώρα που η επιχείρηση του τουρκικού στρατού στη Συρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



Αναφερόμενος στο μέτωπο στης Συρίας, ο Ερντογάν κάλεσε τους πολίτες της χώρας να είναι σε "ετοιμότητα για πιθανή επιστράτευση", λέγοντας πως πρώτος αυτός θα πάρει το όπλο ανά χείρας "αν χρειαστεί". "Ας είναι όλοι σε ετοιμότητα για επιστράτευση, αν και η ανάγκη δεν είναι άμεση", τόνισε μπροστά στο κοινό του.



Μάλιστα, τη στιγμή που μιλούσε, στελέχη του κόμματος ανέβασαν στο βήμα ένα ανήλικο κοριτσάκι που ήταν ντυμένο στρατιώτης, και καταγράφεται να κλαίει έντρομο μπροστά στις κάμερες. Η κίνηση αυτή του Τούρκου Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με τον δημοσιογράφο Abdullah Bozkurt που ανήκε στο δυναμικό της Zaman και τώρα είναι εξόριστος, να τη χαρακτηρίζει "αρρωστημένη".

THIS IS SICK: #Turkey 's war-mongering president #Erdogan parades a little girl dressed in military fatigue in today's convention speech in Maras province, tells that she is ready to be martyred and buried with a Turkish flag in her pocket. pic.twitter.com/U7kF6CW5n9



Σύμφωνα με τον Bozkurt, το κοριτσάκι "είναι έτοιμο να γίνει μάρτυρας και να ταφεί με την τουρκική σημαία στην τσέπη της".

Ο Ερντογάν καλεί τους Τούρκους να είναι "σε ετοιμότητα επιστράτευσης":

#Turkey president #Erdogan talks about the mobilisation of the reserve units in today's speech, calls on people to check on call-up orders for the military, says he's ready to march with his people when the time comes. pic.twitter.com/4VVrERl6lF