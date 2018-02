Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ: Σχολείο χωρίς όπλα, είναι μαγνήτης για τους κακούς ανθρώπους

Με αναρτήσεις του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήση την πρόταση του να δοθούν όπλα στους δασκάλους των σχολείων

Μία πρόταση που έκανε σε απευθείας σύνδεση, μιλώντας σε γονείς θυμάτων και μαθητές που επέζησαν από μακελειό σε σχολείο.

Αποδίδοντας κατά την πάγια τακτική του την "παραποίηση" της δήλωσης στα "fake news" που μεταδίδουν τα media που τον πολεμούν, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι έκανε τη δήλωση που όλοι άκουσαν εμβρόντητοι.

"Δεν είπα ποτέ δώστε στους καθηγητές όπλα", είπε. Και συνέχισε... τερματίζοντας την πρότασή του: Όπλα θα πρέπει να έχουν μόνο καθηγητές με ειδικές γνώσεις και στρατιωτική εμπειρία! Υπολογίζει δε, ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι το... 20% των καθηγητών.

Όπως ανέφερε, κατά μέσο όρο ένα μακελειό σε σχολείο διαρκεί τρία λεπτά. Για την επέμβαση της αστυνομίας από τη στιγμή που ειδοποιηθεί χρειάζονται πέντε με οκτώ λεπτά. Άρα οι καθηγητές - οπλοφόροι θα λύσουν του πρόβλημα άμεσα, όπως υποστηρίζει.

Άλλωστε, σύμφωνα με άλλο tweet του "ένα σχολείο χωρίς όπλα είναι μαγνήτης για τους κακούς ανθρώπους" και με την πρότασή του "οι επιθέσεις θα τελείωναν για πάντα".

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to