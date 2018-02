Συναγερμός στις Βρυξέλλες. Έρευνα για φόνο όχι τρομοκρατία

Συναγερμός στις Βρυξέλλες.Στοιχεία που σχετίζονται με μία δολοφονία, η οποία έγινε το πρωί, και όχι με τρομοκρατία, αναζητούν οι Βέλγοι αστυνομικοί που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Forest κοντά την πλατεία Saint-Denis στις Βρυξέλλες.

Ερευνούν τα κτίρια, όμως μπορούμε να πούμε πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε, νωρίτερα, η εκπρόσωπος. Το κτίριο είναι κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο του δήμου Forest, στην οδό Jean-Baptiste Vanpe.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διέψευσε πριν από λίγο τις πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία για ένοπλο άνδρα που κρυβόταν στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι ειδικές δυνάμεις της βελγικής αστυνομίας αναπτύχθηκαν έπειτα από την καταγγελία ενός Πολωνού, ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρξε δολοφονία νωρίτερα σήμερα.

Νωρίτερα

Μεγάλη αστυνομική δύναμη έχει κυκλώσει αυτή την ώρα ένα κτίριο στις Βρυξέλλες, μέσα στο οποίο υπάρχουν αναφορές ότι βρίσκονται ένοπλοι, στην περιοχή Forest κοντά στην πλατεία Saint-Denis. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, πετούν ελικόπτερα της αστυνομίας "χτενίζοντας" την περιοχή από αέρος.

"Μία ειδική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ισως υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ένοπλοι μέσα στο κτίριο", είπαν Βέλγοι αξιωματούχοι.

Η αστυνομία ζήτησε από τους περιοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

H επιχείριση πραγματοποιείται, κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο που βρίσκονται περίπου 350 μαθητές. Τα παιδιά έχουν κλειστεί μέσα στο κτίριο για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το Russia Today, στην περιοχή έχει δημιουργηθεί μια περίμετρος ασφαλείας, ενώ ένας μάρτυρας λέει στην RTL Info ότι η αστυνομία έχει διατάξει τους κατοίκους να παραμείνουν στο σπίτι τους.

