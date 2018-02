Επίθεση βομβιστή - καμικάζι στο Μαυροβούνιο, κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Ένας νεκρός

Ένας άνδρας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί σε μικρή απόσταση από το κτίριο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μαυροβούνιο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ποντγκόριτσα, λίγες στιγμές αφού πέταξε μια χειροβομβίδα στον περίβολο του κτιρίου, γνωστοποίησαν οι αρχές της χώρας.

Μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι δεν διέκρινε υλικές ζημιές στην αμερικανική πρεσβεία.

«Περί τις 00:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), απέναντι από το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Μαυροβούνιο, ένας άγνωστος αυτοκτόνησε (πυροδοτώντας) εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο νωρίτερα, ο άνδρας αυτός πέταξε (άλλον) έναν εκρηκτικό μηχανισμό (...) στο εσωτερικό του χώρου της πρεσβείας», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της χώρας.

«Ο μηχανισμός αυτός ήταν πιθανόν μια χειροβομβίδα. Η έρευνα της αστυνομίας και η διαδικασία της αναγνώρισης (του καμικάζι) βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό τη διεύθυνση της εισαγγελίας και της αστυνομίας του Μαυροβουνίου», κατά την ίδια πηγή.

Δν έχει αποκλειστεί απολύτως κανένα ενδεχόμενο.

Το Μαυροβούνιο εντάχθηκε στοΝΑΤΟ τον Μάιο του 2017, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση μεγάλου μέρους του πληθυσμού αυτής της κατά πλειονότητα σλαβικής μικρής χώρας των 660.000 κατοίκων. Η ανακοίνωση της επικείμενης εισδοχής του Μαυροβουνίου στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είχε πυροδοτήσει βίαιες διαδηλώσεις το 2015.

Εξάλλου, περίπου χίλιοι υπήκοοι κρατών των Δυτικών Βαλκανίων εντάχθηκαν στις τάξεις των τζιχαντιστών και πολέμησαν στη Συρία και στο Ιράκ από το 2012, κατά πρόσφατες εκτιμήσεις. Περίπου 300 έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, 200 σκοτώθηκαν και περίπου 400 βρίσκονται ακόμη στη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσα σε αυτούς τους τζιχαντιστές, 23 ήταν υπήκοοι του Μαυροβουνίου.

Η δικαιοσύνη της μικρής βαλκανικής χώρας καταδίκασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο έναν από αυτούς τους άνδρες σε εξάμηνη φυλάκιση διότι πολέμησε στις τάξεις των τζιχαντιστών στη Συρία, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η πρεσβεία τωνΗΠΑ στο Σαράγεβο είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2011 στόχος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Ένας ισλαμιστής, ο Μέβλιντ Γιασάρεβιτς, πυροβολούσε με αυτόματο τουφέκι εναντίον του κτιρίου για σχεδόν μία ώρα. Τραυμάτισε έναν αστυνομικό, πριν τραυματιστεί κι ο ίδιος από επίλεκτο ελεύθερο σκοπευτή και συλληφθεί. Καταδικάστηκε να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξη.

UPDATE: 1 person killed in reported 'grenade attack' of US Embassy in #Montenegro https://t.co/VXG86oagwJ pic.twitter.com/Uzi7wVOGus