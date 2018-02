Ιράν: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμια του αεροσκάφους με του 66 επιβάτες

Στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτό από το αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράν που πήρε στο θάνατο 60 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος που κατέπεσε την Κυριακή σε ορεινή περιοχή στα κεντρικά της χώρας.

Στις εικόνες που ανέβασαν Ιρανοί δημοσιογράφοι απριν από λίγα λεπτά στο Twitter φαίνονται τα συντρίμια του επιβατικού αεροσκάφουςαπό τα χιονισμένα βουνά φαίνονται τα συντρίμια σε απόκρυμνο σημείο, ενώ σε άλλη φωτογραφία διακρίνονται σοροί των θυμάτων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλείται πηγές του Ερυθρού Σταυρού, επιβεβαιώνοντας ότι εντοπίστηκαν οι πρώτες σοροί θυμάτων από το αεροπορικό δυστύχημα.

wreckage of crashed plane found on top of mountain. #iran #AsemanAirlines pic.twitter.com/lDQSfwKlFR