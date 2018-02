Προφυλακιστέος ο μακελάρης της Φλόριντα. Γνώριζε τις προθέσεις του το FBI

Ο 19χρονος φερόμενος δράστης του μακελειού στη Φλόριντα, Νίκολας Κρουζ, παρουσιάστηκε την Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου, με τον δικαστή να δίνει εντολή για την προφυλάκισή του χωρίς εγγύηση, ενώ του απαγγέλθηκαν 17 κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.



Στην σύντομη παρουσία του στη δικαστική αίθουσα, ντυμένος με μια πορτοκαλί φόρμα φυλακής, με τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες και το βλέμμα του κατεβασμένο, ο Κρουζ είπε μόλις μια φράση: «Μάλιστα κυρία», όταν ο δικαστής του ζήτησε να επιβεβαιώσει το όνομά του.

Florida school shooting suspect makes first court appearance via video link from jail: "You are charged with 17 counts of premeditated murder." Suspect ordered held without bond. https://t.co/pzJtPn5MCg pic.twitter.com/AOFHjobHux — ABC News (@ABC) 16 Φεβρουαρίου 2018





Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο και αφού του διαβάστηκαν τα δικαιώματα του, ο Κρουζ ομολόγησε ότι αυτός ήταν ο ένοπλος δράστης που εισέβαλε στο σχολείο οπλισμένος με ένα AR-15 και άρχισε να πυροβολεί μαθητές στους διαδρόμους και χώρους του σχολείου. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο Κρουζ μετέφερε επίσης πυρομαχικά σε μαύρη τσάντα και σακίδιο, ενώ στην προσπάθειά του να δραπετεύσει πέταξε το όπλο του.





Ο Κρουζ έφτασε στο σχολείο με uber στις 14:19 τοπική ώρα και μέσα σε τρία λεπτά άρχισε να πυροβολεί στις αίθουσες διδασκαλίας. Στις 14:28 έφυγε από το σχολείο, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα.

Disturbing new details emerge about Florida shooting suspect https://t.co/lIRmg2zPwg pic.twitter.com/u3SUU4a39a — The Independent (@Independent) 16 Φεβρουαρίου 2018





Όπως σημειώθηκε, ο δράστης ξεφορτώθηκε το όπλο του –το οποίο αγόρασε νόμιμα στη Φλόριντα- και κατάφερε να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος χωρίς να εντοπιστεί. Μετά το μακελειό και με την είσοδό του σε ένα Walmart και στα McDonalds εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά μετά την επίθεση καθώς οι αρχές τον αναγνώρισαν από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου.

Florida school shooting suspect was able to elude officers responding to the scene by ditching the weapon and blending in with fleeing students, according to an arrest report https://t.co/zCKZBLczja pic.twitter.com/BPbzW2zA1D — CBS News (@CBSNews) 16 Φεβρουαρίου 2018

Ο Νίκολας Κρουζ είχε αποβληθεί από το συγκεκριμένο σχολείο για πειθαρχικούς λόγους και ήταν γνωστή η εμμονή του για τα όπλα ενώ αποτελούσε πιθανή απειλή για τους συμμαθητές του.

Police officer who found the Florida school shooting suspect: "He looked like a typical high school student" https://t.co/yzzonCuMqw pic.twitter.com/jO1pgkWw8R — CNN International (@cnni) 16 Φεβρουαρίου 2018

Το FBI που γνώριζε τις προθέσεις του δράστη, έχει λάβει φάκελο με αναλυτικές πληροφορίες για τον 19χρονο. Ειδικότερα, ο νεαρός φέρεται να είχε δηλώσει στο YouTube ότι θέλει να γίνει «επαγγελματίας εκτελεστής σε σχολείο». Αν και ο Κρουζ είχε αναρτήσει το σχόλιο με το πραγματικό του όνομα, το FBI ισχυρίζεται ότι τότε «δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει το άτομο που διατύπωσε τις απειλές».

New details emerged of exactly how the shooting at the Parkland, Florida high school unfolded. @BojorquezCBS has more on the @CBSEveningNews. https://t.co/POgJY0F7To pic.twitter.com/QV3NGNSC9P — CBS News (@CBSNews) 15 Φεβρουαρίου 2018





Οι συμμαθητές του γνώριζαν ότι ο 19χρονος μακελάρης πόσταρε βίαια ηλεκτρονικά μηνύματα στο διαδίκτυο ενώ όπως έγινε γνωστό ήταν μέλος και συμμετείχε σε γυμνάσια που είχε οργανώσει μια παραστρατιωτική οργάνωση λευκών εθνικιστών.

BREAKING: Leader of white nationalist group has confirmed suspect in Florida school shooting was member of his organization. — The Associated Press (@AP) 15 Φεβρουαρίου 2018





Στο μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ σε ένα πάρκο κοντά στο σχολείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, με αρκετούς να κρατούν από ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων, τα 14 από τα οποία ήταν 14 με 18 ετών.

Officials identified the 17 victims who were killed in the Parkland, Florida high school shooting. These are their names: https://t.co/GnFJI7eILX pic.twitter.com/b5XVTecP1N — CBS News (@CBSNews) 16 Φεβρουαρίου 2018





Η μητέρα ενός θύματος, Αλίσα Άλαντεφ, μιλώντας στο CNN απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντάς «σας παρακαλώ, κάντε κάτι, ενεργείστε, το έχουμε ανάγκη τώρα. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη τώρα να νιώσουν ασφαλείς».

A mother furiously asks President Trump to “please do something” about guns. She had just made funeral arrangements for her 14-year-old daughter, who was killed in the Florida school shooting. https://t.co/Mrt0Y9124E pic.twitter.com/xn3ODAab1p — CNN (@CNN) 15 Φεβρουαρίου 2018





Παρά τις προσπάθειες που είχε καταβάλει ο Μπαράκ Ομπάμα προκειμένου να αλλάξει η νομοθεσία για την οπλοκατοχή, δεν κατάφερε τίποτα.

Former President Obama calls for legislative action on gun control, saying it's "long overdue," in wake of the Florida high school shooting that left 17 people dead https://t.co/Q96YWu33c6 pic.twitter.com/vEisig94k1 — CNN International (@cnni) 15 Φεβρουαρίου 2018



«Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης (τέτοιων περιστατικών) έχει γίνει ρουτίνα. Οι δηλώσεις μου έχουν καταντήσει ρουτίνα», είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ το 2015 έπειτα από ένα ακόμη περιστατικό με νεκρούς σε σχολείο.



Κι αν ο Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη Πάρκλαντ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, απέφυγε στο διάγγελμά του να αναφερθεί στη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που διασφαλίζει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή αλλά και στα ημιαυτόματα όπλα, όπως το AR-15 που χρησιμοποίησε ο δράστης στη Φλόριντα.

A crowd chanted, "No more guns" at a candlelight vigil for victims in the Parkland, Florida school shooting that left 17 people dead. https://t.co/FUmA2HWqc4 pic.twitter.com/j5ePxRWVwe — CBS News (@CBSNews) 16 Φεβρουαρίου 2018



Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν επιθυμεί να κάνει αλλαγές στην νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Παραδόξως η στάση του αυτή έχει οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων των όπλων, καθώς οι ερασιτέχνες συνήθως αυξάνουν το οπλοστάσιό τους όταν οι πολιτικοί απειλούν να περιορίσουν την πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα.

VIDEO: At least 1,000 people attend candlelight vigil near Florida school as shooting victims’ names were read aloud. https://t.co/WaA7JatJPy — The Associated Press (@AP) 16 Φεβρουαρίου 2018





Αντί να αναφερθεί στο πρόβλημα της οπλοκατοχής, ο Τραμπ υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα το «δύσκολο πρόβλημα των ψυχικών ασθενειών», αφού χαρακτήρισε τον δράστη «ψυχικά διαταραγμένο» και αφού κάλεσε τους Αμερικανούς να καταγγέλλουν οποιαδήποτε «αλλόκοτη» συμπεριφορά παρατηρούν.

'No child should be in danger.' President Trump's reaction to the deadly Florida school shooting pic.twitter.com/Hz2aeORbr6 — TIME (@TIME) 15 Φεβρουαρίου 2018





Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε επίσης την καλύτερη προετοιμασία των σχολείων και την καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων των νέων.