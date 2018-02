Η στιγμή που ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ χτυπάει το Μεξικό. Βίντεο

Πανικό προκάλεσε στους κατοίκους του Μεξικού η ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τα νότια της χώρας στις 2 τα ξημερώματα περίπου (ωρα Ελλάδας)

Όπως βλέπουμε στις εικόνες από το Twitter και τα τοπικά ΜΜΕ, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους τρομοκρατημένοι από την ισχυρότατη δόνηση.

ITS HAPPENING News - Mexico City feeling the tremors of the 7.5 Earthquake. pic.twitter.com/YdQ2EWTJBT