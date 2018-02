Βρετανία: Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Ουαλία. Ο δεύτερος μεγαλύτερος της 10ετίας

Την απογευματινή ηρεμία των Βρετανών "τάραξε" ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην Ουαλία και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.



Το μέγεθος της δόνησης εκτιμάται ανάμεσα στα 4,4 και 4,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις που δίνουν διαφορετικά ινστιτούτα, ενώ όλοι συνηγορούν ότι είχε μικρό εστιακό βάθος.



Μπορεί για την Ελλάδα τα αντίστοιχα μεγέθη να θεωρούνται "ρουτίνας", για τους Βρετανούς ωστόσο η εμπειρία ήταν έντονη, καθώς πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σεισμό της τελευταίες 10ετίας μετά τα 5,2 Ριχτερ στο Lincolnshire το Φεβρουάριο του 2008.

Swansea Uni Bay Campus evacuated because of the earthquake pic.twitter.com/deJFtlrqSx