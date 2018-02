Φλόριντα: 17χρονη έζησε τον εφιάλτη που είχε ζήσει και ο παππούς της ... 70 χρόνια πριν

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η ζωή αποδεικνύεται ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος ... 17χρονη έζησε τον εφιάλτη που είχε ζήσει κι ο παππούς της!

Εβδομήντα χρόνια πριν ένα μικρό αγοράκι κρύφτηκε στη ντουλάπα για να γλιτώσει από πυροβολισμούς, όταν ο γείτονας σκότωσε τους γονείς και την γιαγιά του.

Ήταν το πρώτο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που καταγράφηκε στις ΗΠΑ. Ο παππούς της Carly, Charles Cohen, ήταν μόλις 12 ετών όταν ο ένοπλος Howard Unruh σκότωσε 13 ανθρώπους στο Camden του New Jersey, όπως δήλωσε η 17χρονη στην nydailynews.com.

Πριν λίγες ημέρες στη Φλόριντα, μια 17χρονη έζησε τον εφιάλτη του παππού της μέσα στο σχολείο που φοιτούσε. Η Carly Novell είναι τελειόφοιτη στο λύκειο Majory Stoneman Douglas, της Φλόριντα, το σχολείο όπου οι πυροβολισμοί του Νίκολας Κρουζ αφαίρεσαν 17 αθώες ψυχές.

Η νεαρή κοπέλα με ένα συγκινητικό tweet γνωστοποίησε την συγκλονιστική ιστορία της. «Αυτά τα γεγονότα δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνονται. Κάτι πρέπει να αλλάξει«, γράφει χαρακτηριστικά…

Όταν ο μανιακός εκτελεστής μπήκε στο σχολείο της Φλόριντα από όπου είχε πρόσφατα αποβληθεί και ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, η Carly Novell κρύφτηκε στην ντουλάπα της αίθουσας για τις εφημερίδες που έχει το σχολείο της.

Προσπάθησε να καθυσηχάσει τους συμμαθητές της και ένιωσε ένα εξαιρετικά δυνατό συναίσθημα: Αυτό της ανακούφισης, όταν άνδρες της αστυνομίας τους απελευθέρωσαν.

Μετά την τρομακτική εμπειρία, η έφηβη σκέφτηκε τον παππού της, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2009. Και είπε πως οι δύο τους μοιράζονται «κάτι πολύ σημαντικό»

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs