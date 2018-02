Τι εκνεύρισε τον Γιλντιρίμ μπροστά στη Μέρκελ

Τον εκνευρισμό του Μπιναλί Γιλντιρίμ, που χθες είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες με την Άνγκελα Μέρκελ, προκάλεσε ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στη συνέντευξη Τύπου.

Την ώρα που ο τούρκος πρωθυπουργός προσπαθούσε να πείσει για τη χρησιμότητα της τουρκικής επέμβασης στο Αφρίν της Συρίας εναντίον κούρδων μαχητών, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία με τον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας, προστατεύει όχι μόνο τους δικούς της πολίτες, αλλά και τα σύνορα του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και την εξάπλωση του τρομοκρατικού κινδύνου στην Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας δημοσιογράφος έκανε κάτι που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Γιλντιρίμ.

Both photographs in this photo of the person who interrupted the #Yildirim press conference with Merkel in Berlin, supposedly showing child victims in Afrin, are in fact old images from elsewhere. @EliotHiggins pic.twitter.com/b5SEENUql1