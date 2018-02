Φλόριντα: Είχε αποβληθεί εξαιτίας κακής διαγωγής ο δράστης του μακελιού

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε λύκειο της νοτιοανατολικής Φλόριντας, όταν 19χρονος, πρώην μαθητής εισέβαλε στο σχολείο από το οποίο είχε αποβληθεί και άρχισε να πυροβολεί, χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου.

Το μακελειό, ένα από τα χειρότερα στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια, διαπράχθηκε την Τετάρτη, λίγη ώρα πριν ολοκληρωθούν τα τελευταία μαθήματα στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας στην Πάρκλαντ, μια πόλη με περίπου 30.000 κατοίκους.

Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Νίκολας Κρουζ, πρώην σπουδαστής του λυκείου, 19 ετών, που είχε αποβληθεί από το σχολείο εξαιτίας της κακής διαγωγής του, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην κοντινή κοινότητα Κοράλ Σπρινγκς, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μπρόουαρντ, ο Σκοτ Ίσραελ.

Φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει τον δράστη της επίθεσης

From sources - picture of #stonemanshooting suspect Nikolas Cruz taken into custody

Ο σερίφης ανέφερε πως ο νεαρός χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, το οποίο είναι πολύ εύκολο να αγοράσει οποιοσδήποτε σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Ο λυκειάρχης Ρόμπερτ Ράνσι και η αστυνομία είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για "πολυάριθμους νεκρούς" και πολλούς τραυματίες.

Βολές πολύ κοντά η μια στην άλλη κι ο χαρακτηριστικός κρότος του τουφεκιού εφόδου ακούγονται σε ερασιτεχνικό βίντεο που προφανώς γυρίστηκε μέσα σε μια τάξη με κινητό τηλέφωνο και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η στιγμή της επίθεσης

"Δεν είχαμε λάβει καμιά προειδοποίηση, δεν είχαμε καμιά ένδειξη" ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, είπε ο λυκειάρχης Ράνσι. "Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν είχε διατυπωθεί καμιά απειλή".

Μια μαθήτρια, η Πέρι Χάρις, αφηγήθηκε στο CBS Miami ότι "όλη η τάξη της" κρύφτηκε "μέσα σε μια μικρή ντουλάπα".

A 7News viewer says this video came from her little brother, showing the SWAT team evacuating his classroom at Marjory Stoneman Douglas High School after this afternoon's shooting.



Video: @Melody_Ball pic.twitter.com/d9wPh7jVoY