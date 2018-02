Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή των πυροβολισμών στο σχολείο στη Φλόριντα

Μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα η διάρκεια αυτού του βίντεο κι όμως συμπυκνώνει όλη τη φρίκη από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο λύκειο της Φλόριντα.

Στο βίντεο ακούμε τις ριπές από το όπλο του δράστη παράλληλα με τις φρικώδεις κραυγές των θυμάτων, ενώ στο τέλος βλέπουμε την αποτρόπαια εικόνα ενός μαθητή που έχει πέσει στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος...

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί από ημιαυτόματο όπλο, ακούγονται σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο που προφανώς μαγνητοσκοπήθηκε μέσα σε μια τάξη του λυκείου και μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Οι μαθητές εικονίζονται τρομοκρατημένοι κάτω από τα θρανία τους, απόλυτα σιωπηλοί, καθώς ακούν τους πυροβολισμούς.

«Δεν είχαμε λάβει καμιά προειδοποίηση, (δεν είχαμε) καμία ένδειξη», ανέφερε ο λυκειάρχης Ράνσι. «Εξ όσων γνωρίζουμε δεν είχε διατυπωθεί καμιά απειλή».

Το λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας είχε 3.000 μαθητές το 2014.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε» για την επίθεση• «παρακολουθούμε την κατάσταση», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Φεβρουαρίου 2018

«Κανένα παιδί, κανένας δάσκαλος και κανένας άλλος δεν θα έπρεπε να νιώθει πως δεν είναι ασφαλής μέσα σε οποιοδήποτε αμερικανικό σχολείο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Πολλοί λέγαμε μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι ο Νίκολας Κρουζ θα πάρει μια μέρα το όπλο του και θα αρχίσει να πυροβολεί στο σχολείο.... Είναι τρελό, αδιανόητο, αλλά αποδεικνύεται ότι όλοι είχαμε προβλέψει αυτό που συνέβη".

Με αυτά τα λιτά αλλά συγκλονιστικά λόγια, πρώην συμμαθητές του 19χρονου Νίκολας Χεσούς Κρουζ περιγράφουν μια προαναγγελθείσα τραγωδία.

"Όταν ακούσαμε για το μακελειό, αμέσως καταλάβαμε ότι επρόκειτο για εκείνον... ", αναφέρει άλλος συμμαθητής του δράστη.

Οι συμμαθητές του τον περιγράφουν ως ένα διαταραγμένο παιδί που είχε ψύχωση με τα όπλα.

"Το μόνο που ανέβαζε στα social media ήταν ότι έχει να κάνει με όπλα" είπε ένας άλλος για να προσθέσει: "Όταν πηγαίναμε σχολείο φρόντιζα να μένω μακριά του. Ήταν αλλόκοτος και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να βρεθώ σε αντιπαράθεση μαζί του".

Florida students describe the terrifying scene during the school shooting that left 17 people dead pic.twitter.com/JSBoMfO87t — NowThis (@nowthisnews) 15 Φεβρουαρίου 2018

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξαν οι έντρομοι μαθητές μέσα στις αίθουσες του τρίτου ορόφου του λυκείου Marjory Stoneman Douglas, όπου εκτυλίχθηκε η σφαγή.

Παιδιά έχουν πέσει στο έδαφος για να καλυφθούν, ενώ έχουν μπλοκάρει με θρανία και καρέκλες την πόρτα την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και ουρλιαχτά.

Ο δράστης "περπατούσε στους διαδρόμους πυροβολώντας αδιακρίτως όποιον συναντούσε" αναφέρει ένας άλλος μαθητής.

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε την στιγμή που οι άνδρες της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας SWAT εισβάλλουν σε αίθουσα άλλου ορόφου του σχολείου αναζητώντας τυχόν συνεργούς του 19χρονου δράστη.